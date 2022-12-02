Как пользоваться Garmin Pay в Украине
Бесконтактные часы стали удобным способом для того, чтобы расплачиваться за товары или услуги в магазинах и других заведениях. Благодаря NFC-чипу внутри устройства POS-терминал быстро считывает данные карты без необходимости совершать сложные манипуляции. Следует только активировать функцию платежа в часах и приложить их к терминалу.
Garmin pay ‒ это сервис для бесконтактных оплат при помощи устройств от компании Garmin. Фактически, это аналог Apple Pay и Google Pay. Если у вас есть часы из линейки Garmin, которые поддерживают бесконтактные оплаты, вы можете добавить карту Mastercard в сервис, чтобы ежедневные покупки стали проще.
Как добавить карту в Garmin Pay
Добавить банковскую карточку в Garmin Pay чрезвычайно просто. Для этого достаточно выполнить такие действия:
- Скачать мобильное приложение Garmin Connect на свой смартфон из App Store или Play Market. После того, как вы зайдете в приложение, необходимо будет добавить модель часов Garmin, к которым вы хотите привязать карту.
- Введите данные карточки. После этого на ваш контактный телефон, который был использован при оформлении карты, придет SMS-код. Примените его в указанной строке.
- Дело сделано. К одним часам вы можете привязать 10 банковских карт одновременно.
Как воспользоваться Garmin Pay
Чтобы совершить оплату при помощи сервиса Garmin Pay, нужно придерживаться таких действий:
- Перед использованием сервиса добавить нужные банковские карточки, как было указано ранее.
- В часах Garmin отыскать раздел под названием Wallet.
- Ввести пароль и выбрать карту, при помощи которой вы хотите расплатиться.
- Поднести устройство к POS-терминалу. Система автоматически считает данные карты и совершит платеж.
Почему следует пользоваться Garmin Pay
Garmin Pay ‒ это надежный сервис, который предлагает клиентам ряд преимуществ:
- Безопасность. При помощи технологии шифрования ваши данные надежно защищены. Они не передаются терминалу. При этом Garmin имеет уникальные коды для защиты, которые создаются специально под часы компании.
- Удобство. Вам больше не нужно доставать карту, телефон или кошелек. Чтобы оплатить услуги или товары, теперь достаточно просто часов на руке.
Garmin Pay ‒ это подходящий способ сделать походы в магазин приятнее. Функционал сервиса поддерживают такие модели часов Garmin: Vivoactive 3 (Music), Forerunner 645 (Music), Fenix 5 Plus (5X Plus, 5S Plus).
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