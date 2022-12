Как пользоваться Garmin Pay в Украине

Бесконтактные часы стали удобным способом для того, чтобы расплачиваться за товары или услуги в магазинах и других заведениях. Благодаря NFC-чипу внутри устройства POS-терминал быстро считывает данные карты без необходимости совершать сложные манипуляции. Следует только активировать функцию платежа в часах и приложить их к терминалу.

Garmin pay ‒ это сервис для бесконтактных оплат при помощи устройств от компании Garmin. Фактически, это аналог Apple Pay и Google Pay. Если у вас есть часы из линейки Garmin, которые поддерживают бесконтактные оплаты, вы можете добавить карту Mastercard в сервис, чтобы ежедневные покупки стали проще.

Как добавить карту в Garmin Pay

Добавить банковскую карточку в Garmin Pay чрезвычайно просто. Для этого достаточно выполнить такие действия:

Скачать мобильное приложение Garmin Connect на свой смартфон из App Store или Play Market. После того, как вы зайдете в приложение, необходимо будет добавить модель часов Garmin, к которым вы хотите привязать карту. Введите данные карточки. После этого на ваш контактный телефон, который был использован при оформлении карты, придет SMS-код. Примените его в указанной строке. Дело сделано. К одним часам вы можете привязать 10 банковских карт одновременно.

Как воспользоваться Garmin Pay

Чтобы совершить оплату при помощи сервиса Garmin Pay, нужно придерживаться таких действий:

Перед использованием сервиса добавить нужные банковские карточки, как было указано ранее. В часах Garmin отыскать раздел под названием Wallet. Ввести пароль и выбрать карту, при помощи которой вы хотите расплатиться. Поднести устройство к POS-терминалу. Система автоматически считает данные карты и совершит платеж.

Почему следует пользоваться Garmin Pay

Garmin Pay ‒ это надежный сервис, который предлагает клиентам ряд преимуществ:

Безопасность. При помощи технологии шифрования ваши данные надежно защищены. Они не передаются терминалу. При этом Garmin имеет уникальные коды для защиты, которые создаются специально под часы компании. Удобство. Вам больше не нужно доставать карту, телефон или кошелек. Чтобы оплатить услуги или товары, теперь достаточно просто часов на руке.

Garmin Pay ‒ это подходящий способ сделать походы в магазин приятнее. Функционал сервиса поддерживают такие модели часов Garmin: Vivoactive 3 (Music), Forerunner 645 (Music), Fenix 5 Plus (5X Plus, 5S Plus).