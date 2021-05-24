Стало відомо, як українців обманюють по телефону і крадуть гроші підставні працівники одного з банків

Чим жорсткіше стають методи боротьби банків з шахраями, тим більш витончені способи шахрайських схем з’являються в сучасному фінансовому світі. В даний час клієнти Приватбанку зіткнулися з новою схемою вилучення грошових коштів з рахунків і використання персональних даних. Більшою мірою ця проблема торкнулася юридичних осіб та індивідуальних підприємців.





Загадкове СМС

Почастішали випадки отримання українцями СМС з кодом для здійснення реєстрації рахунку юридичної особи або індивідуального підприємця.

Такі повідомлення відправляються автоматизованою системою через сайт банку при здійсненні реєстраційних дій.

Турботливі співробітники

На мобільний номер телефону клієнта банку надходить повідомлення нібито від співробітника служби безпеки банківської установи.

Зловмисник повідомляє про спробу переказу грошових коштів, для скасування якого необхідно повідомити код з СМС, отриманого в процесі розмови з певного номера.

Дане СМС-повідомлення містить інформацію про реєстрацію клієнта в гостьовій зоні для юридичних осіб банку. Таким чином зловмисники намагаються переконати клієнта в благих намірах і підвищити рівень лояльності потенційної жертви.

Навіщо їм код

Подібне СМС-оповіщення дозволяє здійснити реєстрацію на сайті банку в розділі юридичних осіб та індивідуальних підприємців, в тому числі для цілей відкриття розрахункового рахунку. Без коду пройти реєстрацію неможливо.

Після чого необхідно вказати інформацію про організацію, підтвердити правильність зазначених відомостей і отримати необхідні реквізити.

Також можна пройти реєстрацію для оформлення другого розрахункового рахунку. Це дасть доступ до всіх рахунків юридичної особи і можливість виведення грошових коштів.

Відкриті розрахункові рахунки використовуються зловмисниками, зокрема, для проведення шахрайських операцій, відмивання і переведення в готівку грошових коштів.

Що важливо знати

Приватбанк активно займається припиненням подібних схем шахрайства. В даний час юридичній особі, що бажає відкрити рахунок, необхідно з’явитися у відділення банку і надати документи, що підтверджують особу.

Без проведення даної обов’язкової процедури не буде проведена активація.