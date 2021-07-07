Чому ви не зможете телефонувати по смартфону в літаку, навіть, якщо дуже захочете

Перед вильотом рейсу будь-якої авіакомпанії екіпаж попросить вас перевести свій мобільний телефон в авіарежим або зовсім відключити. Робиться це з метою безпеки, хоча далеко не всі дотримуються цієї вимоги. А чи має сенс залишати телефон включеним і чи можна зателефонувати з нього під час польоту? Розберемося в цій статті.





Що заважає зателефонувати по мобільному телефону з літака?

Насправді, все більше авіакомпаній по всьому світу не тільки не змушують відключати смартфони, але навіть організовують бортові мобільні станції для дзвінків через них. Вимога про відключення телефонів – це скоріше пережиток минулого, коли ніхто точно не знав чи впливають бездротові пристрої на роботу бортових систем літака.

Але не в цьому суть. Навіть якщо всі авіакомпанії в один момент дозволять користуватися смартфонами і телефонами під час польоту зателефонувати більшу частину польоту все одно не вийде через технічні обмеження в роботі мобільних мереж.

Теорія

Для будь-якого стандарту існує межа швидкості переміщення абонента відносно нерухомої станції вище якої спочатку почнуться спотворення в мовному потоці, потім будуть пропадати цілі фрази, а потім зв’язок і зовсім обірветься. І виною всьому ефект доплера або доплерівський ефект.

Виникає він через зміну частоти сигналу при видаленні або наближення до мобільної станції. Коли ви рухаєтеся до станції сигнал наче “стискається” в результаті чого частота зростає. При віддаленні від антен оператора навпаки сигнал “розтягується”, а частота сигналу також може впливати. Виникає зрушення частоти і приймачу складніше детектувати сигнал в ефірі.

При наближенні до джерела приймача сигнал стискається – частота зростає

Для відносно невисоких швидкостей (до 100 км / г) якість мобільного зв’язку практично не страждає. Якщо швидкість переміщення вище, то все залежить від стандарту. Для 2G навіть 120 км / г – вже може стати проблемою. 3G і 4G здатні працювати на швидкісних залізницях при певних налаштуваннях. 5G повинен працювати на швидкостях до 500 км / г.

А крейсерська швидкість цивільного літака – це 700-900 км / г, тобто істотно вище зазначених вище меж. Тому той самий ефект доплера буде змінювати частоти сигналу між телефоном і мобільною вишкою настільки сильно, що нормально поговорити не вийти, а зв’язок обірветься.

Крейсерська швидкість літака набагато вище меж роботи мобільних мереж

Практика

Багато читачів розповідають, що їх телефон не тільки реєструється в мережі оператора під час польоту, але їм навіть вдається отримувати / відправляти СМС або скористатися передачею даних. І це дійсно можливо. Все залежить від типу переданих повідомлень.

Передача пакетних даних не настільки чутлива до доплерівського ефекту, як мова. Відправлена ​​зі станції SMS навіть на дуже високій швидкості швидше за все буде доставлена ​​на телефон. А от подивитися фільм або зателефонувати – вже не вийти.

Ще один випадок коли мобільним зв’язком можна користуватися практично повноцінно – це коли літак кружляє біля аеропорту в процесі очікування дозволу на посадку. Таке очікування завжди виконується на невисокій швидкості та малій висоті, що значно спрощує роботу мобільного зв’язку.

Відразу перед посадкою або на зльоті зв’язок буде працювати

Проте, ми рекомендую дотримуватися всіх вимог авіакомпаній і якщо співробітники просять вас відключити телефон і прибрати його з рук – робити це потрібно обов’язково. Адже використання мобільного телефону, особливо під час зльоту і посадки може викликати серйозну загрозу не тільки для вас, але і оточуючих при виникненні нештатної ситуації.