5 вагомих причин змінити Wi-Fi роутер на новий

Багато користувачів рідко приділяють належну увагу Wi-Fi роутеру. Іноді зустрічаються моделі, які були куплені понад 10 років тому. Якщо роутер сильно не нагрівається під час роботи, він може пропрацювати і 20 років.





Але будь-який цифровий пристрій з часом морально застаріває, ми вже не говоримо про фізичну деградацію деталей. Є, як мінімум, 5 вагомих причин для зміни Wi-Fi роутера на сучасний.

Проблеми з мережею

У вас часто відвалюється підключення, падає швидкість або вам доводиться періодично перезавантажувати роутер. Причини такої поведінки тут дві: сильні перешкоди на частоті 2,4 ГГц або втратили фізичні властивості радіодеталі всередині пристрою.

Не вистачає швидкості

Старі пристрої мають невелику кількість потоків, що впливає на кількість підключених пристроїв. Якщо у вашому будинку багато гаджетів і швидкість помітно просідає, краще звернути увагу на бездротові маршрутизатори з підтримкою технології MU-MIMO.

Ви граєте в онлайн ігри

Як правило, геймери підключають комп’ютер до інтернету за допомогою дроту. Але мало хто знає, що роутер, який працює на частоті 5 ГГц, вже позбавлений тих проблем, які були зі застарілими пристроями. Підійде будь-який сучасний роутер, що підтримує стандарт 802.11ac або 802.11ax.

Швидкість підключення Wi-Fi нижче, ніж обіцяна швидкість провайдера

Наприклад, ви підключені до мережі на швидкості 500 Мбіт/с. А ваш Wi-Fi роутер видає максимум 300. Також оновлення маршрутизатора вплине і на швидкість усередині локальної мережі – файли будуть передаватись набагато швидше.

Пристрій аномально нагрівається

За Wi-Fi маршрутизатором потрібно періодично стежити – сильне нагрівання може призвести до оплавлення корпусу і не дуже хороших наслідків. Якщо ваш пристрій сильно гріється, краще його замінити на новий. Невелике нагрівання є нормою, але коли від пристрою виходить запах гару або до нього неможливо прикласти руку, то це сигнал до заміни.

Підсумуємо

Якщо ваш пристрій працює на стандартах нижче, ніж 802.11ac (2013 рік, Wi-Fi 5), він підлягає заміні. Краще відразу дивитися із запасом у бік технології 802.11ax (2019 рік, Wi-Fi 6). Якщо у вас велика квартира або будинок, то краще вибирати MESH системи – одного роутера, навіть дуже дорогого може бути мало для повноцінного охоплення приміщень.

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