Цей не гарантійний випадок може знищити iPhone X, XS, XS Max, 11 і 12 серії: як з цим боротись

Незважаючи на удаваний прогрес в технологіях, вигорання екрану зовсім не є явищем з минулого. Насправді навіть власники нового iPhone можуть зіткнутися з такою проблемою.





На щастя, існує ряд заходів, зробивши які, можна уникнути вигорання екрана. У цьому матеріалі ми розповімо про те, як можна уникнути такої проблеми при повсякденному використанні смартфона.

Що таке вигорання екрана?

Якщо ви колись в минулому користувалися плазмовими телевізорами, то, ймовірно, знайомі з ефектом вигорання. Але навіть якщо ви вперше стикаєтеся з таким поняттям, варто знати, що сучасний iPhone теж може постраждати від цього явища.

По суті, вигорання – відображення на дисплеї слабкого або примарного залишку якогось зображення або елемента, наприклад, призначеного для користувача інтерфейсу. Зазвичай це пов’язано з перебуванням на одному місці дисплея постійного нерухомого об’єкту, наприклад, зображення на головному екрані iOS. Це означає, що при частому відображенні статичного зображення є можливість пропалити екран.

І хоча подібна проблема у OLED-дисплеїв не так серйозна, як у плазмових телевізорів, екрани телефонів теж схильні до вигорання. Більшість експертів навіть вважає, що сама технологія створення дисплеїв робить їх вигорання практично неминучим. Технологія OLED виграє у LCD по передачі кольору і енергоефективності, але у неї є своє «хворе місце» – чутливість матриць до контрастних зображень.

Ефект є накопичувальним. Немає ніякого способу «скинути» зображення. Якщо ви часто працюєте з додатком з нерухомими елементами, екран вашого пристрою може пропалитись.

Як не сумно, але така поведінка екрану не вважається гарантійним випадком. Виробник вважає це нормальним зношенням. Іншими словами, не варто очікувати від Apple безкоштовного ремонту пристрою або його заміни в разі появи слідів пропалювання на екрані. Повністю усунути дефект можна лише, замінивши дисплей.

На яких iPhone можливо вигоряння екрана?

До вигорання екрана найбільш схильні iPhone, оснащені OLED-дисплеями – iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max.

Ефект залишкового зображення (післясвітіння) і вигорання

Відразу необхідно зазначити, що вигорання не є залишковим зображенням. На перший погляд ці поняття схожі, але вони мають різну суть. Ключова відмінність – пропалювання є постійним явищем, від якого неможливо позбутися. Залишкове зображення, хоч і виглядає зовні схожим, з часом зникне, наприклад, після перезавантаження iPhone.

Виробники борються з проблемою?

Практично всі виробники пристроїв застосовують ті чи інші способи боротьби з пропаленням OLED-дисплеїв. Одна з таких тактик, використовуваних у вашому iPhone, навіть якщо ви її і не помічаєте, є зрушення пікселів.

По суті, коли ваш iPhone виявляє тривале перебування на екрані статичної картинки, на яку ніхто не дивиться, він буде злегка зрушувати всю картинку на кілька пікселів. Це неідеальний захист від вигорання, але він реально допомагає.

Apple стверджує, що в її OLED-дисплеях Super Retina і Super Retina XDR ефекти пропалювання мінімізовані за рахунок роботи спеціальних алгоритмів. Вони відстежують використання пікселів і готують інформацію про калібрування дисплея. Це дозволяє пристрою автоматично регулювати яскравість кожного пікселя, залишаючи картинку однорідною і зводячи до мінімуму ефект пропалювання.

Поради, як уникнути пропалювання екрану

Як ми вже згадували раніше, вигоряння екрана відбувається в той момент, коли додаток постійно показує статичні логотипи, контент або елементи призначеного для користувача інтерфейсу. Незважаючи на те, що у Apple є деяка тактика пом’якшення ефекту, вона не захистить від вигорання, якщо ви не виконаєте ці кроки.

Уникайте статичного контенту. Якщо у вас немає причин залишати статичну картинку на дисплеї протягом тривалого періоду часу, краще уникати цього. Це не відноситься до відео, якщо тільки в ньому немає статичного або нерухомого об’єкта. Особливо критично робити це з картинками з яскравим фоном.

Використовуйте CarPlay замість додатків-навігаторів. Додатки сумно відомі своїм ефектом запису екрану, головним чином тому, що люди часто і послідовно їх використовують. Якщо можете, використовуйте замість цього систему CarPlay або вбудовану розважальну систему вашого автомобіля.

Увімкніть Автоблокування і Автояскравість. Ви можете встановити автоматичне блокування, вибравши Налаштування → Екран і яскравість → Автоблокування. Чим менше буде заданий інтервал, тим краще. Яскравість дисплея можна встановити вручну в тому ж меню налаштувань або в Налаштування → Універсальний доступ → Дисплей та розмір тексту → Автояскравість.

Зменшіть яскравість. Іноді уникати статичного контенту на вашому iPhone не виходить. Але ви можете хоча б зменшити ступінь вигорання екрана, зменшивши яскравість. Встановіть цей параметр вручну за допомогою Центру керування.

Включити True Tone. Якщо ваш пристрій має дисплей True Tone, залиште його включеним. Існує ймовірність того, що це допоможе пом’якшити проблему з плином часу, оскільки сині субпікселі – головне джерело проблеми.

Якщо ви помітили, що деякі елементи користувацького інтерфейсу проявилися на вашому дисплеї і хочете знати, що стало тому причиною, то ви можете скористатися функцією «Екранний час». Це дозволить побачити, які програми ви використовуєте найчастіше.