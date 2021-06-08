Як продовжити термін служби будь-якого смартфона: 5 перевірених правил

Смартфони стали невід’ємною і незамінною частиною нашого життя. Не дивно, що їх виробники так регулярно випускають нові моделі. Ось тільки якість від цього нерідко страждає. Але що робити, якщо ви не хочете змінювати телефон щороку? Є кілька порад, які продовжать життя вашого пристрою.





Не оновлювати ОС занадто часто

Оновлення для операційної системи теж виходять регулярно. Але правда в тому, що вони не завжди корисні та потрібні.

Іноді нові версії розроблені некоректно, вони займають багато місця і можуть працювати неправильно.

Крім того, встановивши оновлення, ви більше не зможете повернутися до старої версії, якщо нова вам з яких-небудь причин не сподобається.

Не тримати на спеці або холоді

І спека, і холод однаково небезпечні для смартфона. На спеці він дуже сильно нагрівається. У кращому випадку це призводить до зменшення ємності батареї, в гіршому – до виходу пристрою з ладу, тому що процесор просто не може перенести високої температури.

Холод теж шкідливий для батареї: він сильно зменшує її ємність.

Крім цього, коли ви приносите гаджет з холоду в тепле приміщення, всередині нього збирається конденсат, який теж має негативний вплив на його роботу.

Вимикати телефон

У смартфонів, які працюють на операційній системі Android, можуть бути проблеми з пам’яттю.

Тому фахівці рекомендують раз в тиждень відключати телефон на якийсь час.

Можна навіть просто вимкнути і включити. Завдяки цій процедурі перезавантажаться додатки і сама ОС. Як результат, пристрій стане працювати швидше.

Видаляти зайве

Будь-який телефон перестає працювати, якщо його пам’ять забита повністю. На ньому завжди повинні бути вільні 10% від вбудованої пам’яті.

Встановіть програму, за допомогою якої будете регулярно чистити смартфон від сміттєвих файлів, реклами і спаму.

Перевірте всі ваші програми і видаліть ті, якими ви не користуєтеся. Зберігайте фотографії на карті пам’яті або в хмарних сховищах.

Правильно заряджати

Фахівці кажуть, що оптимальний рівень зарядки телефону – 30-80%.

Не треба заряджати його повністю: це зменшує термін служби батареї і час між зарядками.

Якщо ваш гаджет регулярно розряджається в нуль, в акумуляторі відбуваються хімічні реакції, що знижують його ємність.

Кожен раз, коли пристрій відключається, ємність батареї знижується на 1-3%.

Тому краще всього потроху заряджати смартфон кілька разів протягом дня.

Завантажувати додатки тільки з офіційних маркетів

Завантаження з неперевірених джерел завжди небезпечне. У ваш телефон можуть потрапити віруси або шкідливі програми. Навіть якщо сам додаток буде безпечним, він може отримати доступ до ваших особистих даних. Тоді вони можуть легко потрапити до третіх осіб.