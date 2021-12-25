Ужасы и мистика 2022: обзор кинопремьер

Кому же не нравится пощекотать себе нервы перед экраном? 2022 год приготовил для поклонников жанра «ужасы и мистика» очень много интересного.





«Крик» – кто скрывается под маской?

Продолжение любимой серии слэшеров будет показано на экранах в самом начале года. Конечно же, самое разумное решение – смотреть Крик в кинотеатрах сети Планета Кино, ведь именно тут можно насладиться просмотром в уютных кинозалах и восхититься современными технологиями CINETECH+, IMAX и 4DX. Здесь же можно посетить и киноресторан RE’LUX, который не оставит равнодушными самых требовательных посетителей. Кинотеатры сети Планета Кино есть не только в Киеве, но и в Днепре, Харькове, Львове, Одессе.

Что же касается завязки Крика, то она довольно банальна – женщина возвращается в родной городок Вудсборо и узнает о том, что на улицах опять орудует убийца-подражатель – Призрачное лицо. Во время просмотра фильма зрители встретятся и с уже знакомыми персонажами франшизы.

«Восставший из ада»: Пинхед – женщина и другие свежие идеи

В 2022 году выйдет на экраны и новая экранизация произведения Клайва Баркера «Восставший из ада», режиссер Дэвид Брукнер поведал фанатам, что, в основном, лента будет придерживаться оригинального сюжета, но все же несколько неожиданных и свежих идей пощекочут нервы зрителям. Интересно, что роль демона Пинхеда исполнила Джеми Клейтон, ранее задействованная в сериале «Восьмое чувство».

Что же касается сюжета фильма, то он заключается в борьбе людей с демонами-сенобитами, которые агрессивно настроены по отношению к человечеству. Сенобиты заточены в особой шкатулке и приходят в мир людей, если шкатулку пытаются открыть.

«Воспламеняющая взглядом» – экранизация Кинга

Экранизации произведений Короля Ужасов Стивена Кинга – это всегда интересно, в 2022 году увидит свет экранизация одноименного романа. В центре сюжета – отец и дочь, Энди и Чарли. В один «прекрасный» день Чарли открывает в себе способности к пирокинезу – она может поджигать силой мысли любой предмет, на который посмотрит. Такие способности появились у девочки после того, как над ней были проведены эксперименты организацией «Контора», от представителей которой Энди и Чарли как раз пытаются спастись.

Ценители жанров ужасов и мистики также могут в 2022 году посмотреть «Черный телефон», «Носферату», «Жребий», «Астрал: Темное царство».