Кращі серед безкоштовних антивірусів для смартфонів на Android

Інтернет не тільки цікаве, але і небезпечне місце, в якому легко підчепити вірус. Причому стосується це не тільки новачків і недосвідчених користувачів, а й старожилів. Тому наявність на пристрої антивіруса явно не буде зайвою. Особливо, з урахуванням того, що є безліч адекватних безкоштовних варіантів. Про кращих з них і піде мова в цій статті.
№5 – Bitdefender Free Antivirus
Bitdefender Free Antivirus – простенький антивірус з мінімалістичним інтерфейсом, в якому легко зорієнтуватися вже при першому запуску. До того ж, він практично не завантажує залізо, тому буде адекватно працювати навіть на старих смартфонах. Особливої функціоналу чекати не варто, але базовий захист програмі забезпечити по зубах.
№4 – Sophos Intercept X
Sophos Intercept X виграє порівняння з багатьма аналогами за рахунок свого функціоналу в безкоштовній версії. Він вміє сканувати файли на смартфоні, визначати шкідливі програми, фільтрувати інтернет-трафік і навіть захищати Wi-Fi підключення. Всі ці функції доступні абсолютно безкоштовно, тоді як в інших антивирусах за них доведеться платити гроші.
№3 – Avast
Безкоштовна версія Avast забезпечує стабільний захист смартфону. У ній є весь базовий інструментарій: сканування, можливість установки власних паролів на додатки (особливо актуально для користувачів з дітьми), а також блокування небажаних викликів. Оптимізація у програми не на кращому рівні, тому на старих смартфонах вона може гальмувати.
№2 – Avira
Avira – непоганий комбайн, який крім основних функцій антивіруса може сканувати на наявність вірусів на підключених до смартфону пристроях. У безкоштовної версії не так багато реклами, як у конкурентів. Ще один аргумент на користь Avira – скромна витрата заряду акумулятора.
№1 – 360 Security
360 Security – найпопулярніше додаток у своєму роді. Він володіє просунутим функціоналом і ефективно справляється зі скануванням файлів, додатків та ігор. Також програма вміє аналізувати інтернет-трафік в реальному часі, виявляючи потенційно небезпечні сайти.
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