Кращі серед безкоштовних антивірусів для смартфонів на Android

Інтернет не тільки цікаве, але і небезпечне місце, в якому легко підчепити вірус. Причому стосується це не тільки новачків і недосвідчених користувачів, а й старожилів. Тому наявність на пристрої антивіруса явно не буде зайвою. Особливо, з урахуванням того, що є безліч адекватних безкоштовних варіантів. Про кращих з них і піде мова в цій статті.





№5 – Bitdefender Free Antivirus

Bitdefender Free Antivirus – простенький антивірус з мінімалістичним інтерфейсом, в якому легко зорієнтуватися вже при першому запуску. До того ж, він практично не завантажує залізо, тому буде адекватно працювати навіть на старих смартфонах. Особливої ​​функціоналу чекати не варто, але базовий захист програмі забезпечити по зубах.

№4 – Sophos Intercept X

Sophos Intercept X виграє порівняння з багатьма аналогами за рахунок свого функціоналу в безкоштовній версії. Він вміє сканувати файли на смартфоні, визначати шкідливі програми, фільтрувати інтернет-трафік і навіть захищати Wi-Fi підключення. Всі ці функції доступні абсолютно безкоштовно, тоді як в інших антивирусах за них доведеться платити гроші.

№3 – Avast

Безкоштовна версія Avast забезпечує стабільний захист смартфону. У ній є весь базовий інструментарій: сканування, можливість установки власних паролів на додатки (особливо актуально для користувачів з дітьми), а також блокування небажаних викликів. Оптимізація у програми не на кращому рівні, тому на старих смартфонах вона може гальмувати.

№2 – Avira

Avira – непоганий комбайн, який крім основних функцій антивіруса може сканувати на наявність вірусів на підключених до смартфону пристроях. У безкоштовної версії не так багато реклами, як у конкурентів. Ще один аргумент на користь Avira – скромна витрата заряду акумулятора.

№1 – 360 Security

360 Security – найпопулярніше додаток у своєму роді. Він володіє просунутим функціоналом і ефективно справляється зі скануванням файлів, додатків та ігор. Також програма вміє аналізувати інтернет-трафік в реальному часі, виявляючи потенційно небезпечні сайти.