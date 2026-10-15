Китайський авторинок обвалився на 28%. Чому це означає нову хвилю китайських авто в Європі та Україні

Найбільший у світі авторинок переживає вже не застій, а справжню кризу. У вересні в Китаї продали на 28% менше автомобілів, ніж роком раніше, хоча ринок чекав пожвавлення. Для європейських автовиробників це погана новина, а для багатьох китайських компаній експорт стає шансом вижити.

Ринок, більший за США та ЄС разом

Ззовні розвиток китайського автопрому виглядає як суцільна історія успіху, але все складніше. У 2025 році в Китаї продали близько 34,3–34,4 млн автомобілів, тоді як у світі 96,5–99,8 млн. Китайський ринок більш ніж удвічі перевищує американський і більш ніж утричі європейський, а на Китай припадає понад третина світового попиту на нові машини.

Маючи все потрібне, тобто робочу силу, сировину, технології, дешеву енергію, державну підтримку й гігантський внутрішній ринок, китайські концерни розвивалися неймовірними темпами. Але тепер саме ця швидкість стала проблемою. Виробничі потужності зростають значно швидше за ринок збуту.

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За обережними оцінками, у 2026 році китайські компанії могли б виробити понад 51 млн автомобілів, а випустять лише близько 35–36 млн. Тобто самі лише незадіяні потужності китайських заводів перевищують річний попит на нові авто в усьому Євросоюзі, де продають близько 11 млн машин на рік. Китаю бракує не заводів і не сировини, а покупців.

Чому ринок падає

Найбільше у вересні обвалилися продажі бензинових автомобілів, на 43% до приблизно 534 тис. штук. Дизельні авто там і раніше займали мізерну частку. Продажі так званих NEV, тобто електромобілів, плагін-гібридів і електромобілів із генераторами, теж знизилися, але помірніше, на 16,7% до 1,08 млн. У результаті частка електрифікованих авто на китайському ринку сягнула 67%.

Раніше китайські компанії реагували на падіння продажів зовсім не так, як європейські. Замість скорочень і закриття заводів вони швидко випускали новіші, краще оснащені й потужніші моделі за дедалі привабливішими цінами. Цього разу навіть акції та новинки не змогли розворушити покупців. До того ж китайський ринок майже не знає лояльності до марок. Новачок, який показав цікаву модель, може отримати десятки тисяч замовлень, але по наступну машину ці ж клієнти підуть до конкурента з вигіднішою пропозицією.

Удар по європейських брендах

Для європейських, японських і корейських концернів криза в Китаї подвійно болюча. По-перше, закінчилося «Ельдорадо», на яке всі розраховували в довгострокових планах. Китайці купують дедалі менше імпортних авто й навіть машин іноземних марок, вироблених у Китаї. Саме падіння там є головною причиною проблем Volkswagen чи Mercedes, які поки що не можуть поскаржитися на європейські продажі.

По-друге, для багатьох китайських виробників єдиний спосіб вижити полягає у швидкому нарощуванні експорту, зокрема до ЄС. І йдеться не лише про гроші, а й про те, щоб довести китайській владі доцільність існування марки. Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю може будь-коли відкликати ліцензію на виробництво в компанії, яка, на його думку, не має перспектив. Цього року з переліку китайських автовиробників уже зникли щонайменше вісім компаній. Виробництво на експорт цінують вище, тож влада може на певний час заплющити очі навіть на низьку рентабельність.

Експорт уже зростає

На ринках Азії, Південної Америки, Африки та в Росії китайські концерни вже добивають конкурентів. Серед найбільших покупців китайських авто у 2025 році були Мексика (близько 625 тис.), Росія (близько 583 тис., де китайські марки вже захопили більшу частину ринку) та ОАЕ (близько 572 тис.). Великі китайські гравці можуть дозволити собі мінімальну маржу, згубну для конкурентів.

Поки внутрішній ринок падає, BYD і Geely, які втрачають удома понад 10% продажів, наростили експорт більш ніж на 150%. Аналітики Nomura пов’язують це й зі зростанням попиту на електромобілі у світі через паливну кризу, адже саме китайські компанії мають у цій сфері найбільші компетенції. Утім, на експорт досі йде менше ніж кожен п’ятий китайський автомобіль. Для порівняння, японські концерни експортують близько половини продукції, а німецькі близько трьох чвертей.

Європа та Україна

Минулого року частка китайських марок на європейському ринку нових авто становила близько 4,5%, а в першому півріччі 2026 року на ринку ЄС вона вже перевищила 9%. На Паризькому автосалоні серед приблизно 60 марок 16 були китайськими. Причому європейці переважно показували концепти, а китайці машини, які вже можна купити або які скоро надійдуть у продаж. Ба більше, китайські компанії не обмежуються бюджетним сегментом і дедалі активніше йдуть у преміум.

В Україні ця хвиля відчутна ще сильніше. За даними «Укравтопрому», у 2025 році вироблені в Китаї авто зайняли 29,5% ринку нових легковиків, а в другому півріччі їхня частка зросла до 38,2%. Восени 2025-го BYD уперше очолив рейтинг брендів на українському ринку нових авто. Значною мірою це пояснювалося пільговим імпортом електромобілів, що діяв до 1 січня 2026 року. Тож якщо китайські виробники справді візьмуться за експорт ще агресивніше, українських покупців, найімовірніше, чекає ще ширший вибір китайських моделей і жорсткіша цінова конкуренція.