Як правильно відкалібрувати показник відображення відсотків заряду на смарт-пристрої

На багатьох Android-смартфонах і планшетах заряд акумулятора в рядку стану за замовчуванням відображається як простий значок батареї. Виглядає це цілком органічно і красиво, але ось інформативним такий спосіб відображення даних про заряд, що залишився, назвати ніяк не вийде. Тому багато користувачів прагнуть увімкнути відображення ємності акумулятора у відсотках. Розповідаємо, як це зробити правильно.





Неправильний спосіб

Цей спосіб приваблює своєю простотою. Вам не потрібно порпатись в налаштуваннях смартфона, а достатньо просто зайти в Play Market і встановити на смартфон один із багатьох віджетів, що показують заряд акумулятора у відсотках.

Чому це неправильно? Будь-який віджет зменшує час автономної роботи смартфона та споживає ресурси гаджета, знижуючи його продуктивність. Але найголовніше в тому, що переважна більшість віджетів оновлює інформацію через певний проміжок часу. Це може бути і хвилина, і дві, і навіть десять. Тобто, він ні за яких умов не зможе показати заряд, що залишився в режимі реального часу, тобто, ваш смартфон може вимкнутись в самий незручний момент.

Правильний спосіб

Вже не існує смартфонів, в налаштуваннях яких не було б можливості перемикання на відображення заряду акумулятора, що залишився, у відсотках. Залежно від виробника, потрібний пункт може бути захований у різних налаштуваннях гаджета, але ви легко можете знайти його без стомлюючих пересувань по меню.

Просто відкрийте налаштування смартфона та введіть у рядку пошуку слово «заряд». Смартфон сам знайде потрібний пункт меню.

Клацніть на нього та увімкніть відображення заряду акумулятора у відсотках. Причому в деяких моделях смартфонів ви зможете обрати спосіб такого відображення – всередині іконки батареї або поряд з нею.