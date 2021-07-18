Чому в окуповуваному Криму немає російських мобільних операторів

Хоч Крим і захопила Російська Федерація, її оператори на цій території працювати відмовляються. Чому в Криму немає МТС, Білайн, Мегафон та інших російських операторів зв’язку?





Чому в Криму не працюють російські оператори?

Незважаючи на те, що жителі Криму незаконно і вважаються громадянами Росії, користуватися послугами найбільших російських мобільних операторів вони не можуть. «Велика четвірка» просто не надає свої послуги на території Криму. Замість них послуги мобільного зв’язку забезпечують місцеві оператори, такі як Хвиля, Кримтелеком, Win Mobile (К-Телеком) і Севмобайл.

Туристи, які тимчасово перебувають на території Криму, також мають проблеми зі зв’язком. Багато з них вважають за краще повністю відмовлятися від мережі на час відпочинку або купувати місцеві SIM-карти.

Чому ж на території Криму не можуть працювати російські оператори? Причин для цього декілька.

Національний роумінг

Хоча офіційно в Росії скасований національний і внутрішньо-роумінг, громадяни все ще значно переплачують за зв’язок, перебуваючи на території Криму. Півострів є зоною, де національний роумінг досі існує з кількох причин.

Оскільки базові станції великих російських операторів в Криму відсутні, то і за законом умови для національного роумінгу все ще діють. А в сукупності з політичним статусом території, мобільні оператори просто не можуть почати свою роботу на півострові. Для діяльності «Великої четвірки» постійний роумінг – це не тільки невигідно, але і несприятливо для стійкості мережі зв’язку в цілому.

Серйозні проблеми з поставками послуг зв’язку стосуються не тільки місцевих жителів, а й туристів. Будь-який абонент, який опинився на території Криму, повинен бути готовий до оплати хвилин і гігабайт інтернету за вартістю зв’язку в роумінгу.

Санкції

Радує, що найбільший тиск на російських операторів надають закордонні санкції. «Велика четвірка» змушена підлаштовуватися під вимоги західних компаній, так як від цього безпосередньо залежить їх поточна діяльність.

Наприклад, торги на зарубіжних фондових біржах, а також контракти із західними постачальниками обладнання та іншими партнерами мобільних операторів моментально припиняться, якщо хтось із російських операторів вирішить розгорнути свою діяльність в Криму. А, оскільки, масштаби бізнесу на решті території Росії значно вищі, ніж на півострові, то і вибір мобільних операторів очевидний.