AirTag від Apple: як українці стежать один за одним за допомогою брелока

«Мій колишній чоловік стежив за моїм пересуванням за допомогою пристрою Apple Air Tag» – такі повідомлення можна часто зустріти в зарубіжних ЗМІ. Залежно від законодавства той, хто стежить, може бути покараний. А всьому виною невеликий брелок під назвою Apple Air Tag.

Гаджет являє собою круглий диск діаметром лише 31,9 мм і завтовшки 8 мм при масі в 11 грамів. Усередині батарейка CR2032, роботи якої вистачає на рік. Пристрій призначений насамперед для пошуку загублених речей. Можна прикріпити Air Tag на зв’язку з ключами або будь-який предмет і знайти за допомогою смартфона по Bluetooth. Смартфон обов’язково має бути від Apple і підтримувати технологію UWB. До одного акаунту Apple ID можна підключити до 16 таких девайсів. Працює Air Tag за технологією Bluetooth.

Як ви вже розумієте, радіус дії такого пристрою обмежений радіусом дії Bluetooth і за хорошої обстановки не перевищує кілька десятків метрів. Якщо мітка і смартфон знаходяться в цьому радіусі, то на екрані смартфона можна навіть побачити напрямок, де зараз знаходиться Air Tag.

Але все насправді цікавіше. У цього гаджета є можливість показати місце розташування навіть поза радіусом Bluetooth від пристрою з прив’язаною міткою. Річ у тім, що всі смартфони Apple (починаючи з iPhone 11) з увімкненим Bluetooth постійно аналізують радіоефір на предмет присутності поруч такої мітки. І якщо ваша мітка знаходиться дуже далеко від вас, то є можливість використовувати опцію Find My, за допомогою якої можна побачити останнє місце розташування мітки через застосунок «Локатор».

За фактом, якщо поруч є хоч якісь пристрої Apple з увімкненим Bluetooth, то свою мітку можна знайти, навіть якщо ви перебуваєте в іншій країні. А ось якщо Air Tag буде, наприклад, у глухому лісі, то, звичайно ж, нічого не вийде. Що більше пристроїв Apple перебуває поруч із міткою, то вищий шанс отримати точні координати девайса.

До речі, всередині гаджета є динамік, і його можна активувати віддалено для подачі звукового сигналу, щоб швидше знайти мітку.

Все добре, але часто цією технологією користуються зловмисники або ж родичі, щоб стежити за будь-ким. Але тут Apple підстрахувалася – у разі, якщо в радіусі дії Bluetooth знаходиться «чужа» мітка, а в людини є iPhone, то з’явиться попередження. Наприклад, якщо чоловік захоче постежити за дружиною і прикріпить Air Tag до її автомобіля, а у дружини немає iPhone, то вона нічого не дізнається. А ось якщо є, то прийде повідомлення про те, що поруч постійно перебуває чужий Air Tag.

Але все одно часто за допомогою цієї мітки відбувається несанкціоноване стеження, що в підсумку може закінчитися судовим розглядом.

У нашій країні мітки Air Tag працюють з обмеженнями, знайти пропажу аж до сантиметра не вийде, хоча в інших країнах це можливо. Але якщо брелок закріпити на велосипед і з ним щось трапиться, приблизно зрозуміти, де ж ваш двоколісний друг зараз перебуває можна.