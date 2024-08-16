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AirTag від Apple: як українці стежать один за одним за допомогою брелока

GSMinfo16.08.2024
AirTag

«Мій колишній чоловік стежив за моїм пересуванням за допомогою пристрою Apple Air Tag» – такі повідомлення можна часто зустріти в зарубіжних ЗМІ. Залежно від законодавства той, хто стежить, може бути покараний. А всьому виною невеликий брелок під назвою Apple Air Tag.

Гаджет являє собою круглий диск діаметром лише 31,9 мм і завтовшки 8 мм при масі в 11 грамів. Усередині батарейка CR2032, роботи якої вистачає на рік. Пристрій призначений насамперед для пошуку загублених речей. Можна прикріпити Air Tag на зв’язку з ключами або будь-який предмет і знайти за допомогою смартфона по Bluetooth. Смартфон обов’язково має бути від Apple і підтримувати технологію UWB. До одного акаунту Apple ID можна підключити до 16 таких девайсів. Працює Air Tag за технологією Bluetooth.

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Як ви вже розумієте, радіус дії такого пристрою обмежений радіусом дії Bluetooth і за хорошої обстановки не перевищує кілька десятків метрів. Якщо мітка і смартфон знаходяться в цьому радіусі, то на екрані смартфона можна навіть побачити напрямок, де зараз знаходиться Air Tag.

Але все насправді цікавіше. У цього гаджета є можливість показати місце розташування навіть поза радіусом Bluetooth від пристрою з прив’язаною міткою. Річ у тім, що всі смартфони Apple (починаючи з iPhone 11) з увімкненим Bluetooth постійно аналізують радіоефір на предмет присутності поруч такої мітки. І якщо ваша мітка знаходиться дуже далеко від вас, то є можливість використовувати опцію Find My, за допомогою якої можна побачити останнє місце розташування мітки через застосунок «Локатор».

За фактом, якщо поруч є хоч якісь пристрої Apple з увімкненим Bluetooth, то свою мітку можна знайти, навіть якщо ви перебуваєте в іншій країні. А ось якщо Air Tag буде, наприклад, у глухому лісі, то, звичайно ж, нічого не вийде. Що більше пристроїв Apple перебуває поруч із міткою, то вищий шанс отримати точні координати девайса.

До речі, всередині гаджета є динамік, і його можна активувати віддалено для подачі звукового сигналу, щоб швидше знайти мітку.

Все добре, але часто цією технологією користуються зловмисники або ж родичі, щоб стежити за будь-ким. Але тут Apple підстрахувалася – у разі, якщо в радіусі дії Bluetooth знаходиться «чужа» мітка, а в людини є iPhone, то з’явиться попередження. Наприклад, якщо чоловік захоче постежити за дружиною і прикріпить Air Tag до її автомобіля, а у дружини немає iPhone, то вона нічого не дізнається. А ось якщо є, то прийде повідомлення про те, що поруч постійно перебуває чужий Air Tag.

Але все одно часто за допомогою цієї мітки відбувається несанкціоноване стеження, що в підсумку може закінчитися судовим розглядом.

У нашій країні мітки Air Tag працюють з обмеженнями, знайти пропажу аж до сантиметра не вийде, хоча в інших країнах це можливо. Але якщо брелок закріпити на велосипед і з ним щось трапиться, приблизно зрозуміти, де ж ваш двоколісний друг зараз перебуває можна.

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GSMinfo16.08.2024
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