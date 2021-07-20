Названо основні причини швидкого розряду акумулятора в смартфоні: як цього уникнути

Є маса не найочевидніших причин зниження часу автономної роботи гаджета – в цій статті розглядаються, в тому числі, і вони.





З одного боку, виробники планомірно збільшують розміри акумуляторів та енергоефективність компонентів мобільних пристроїв. З іншого боку, потреби користувачів не перестають збільшуватися. В результаті середній час автономної роботи особливо не збільшується – така природа сучасних технологій. Більш того, важливо також брати до уваги і поступову деградацію сучасних акумуляторів, яка також не позначається на частоті підключення гаджета до мережі позитивно. Однак все це не означає, що користувачам пора опускати руки – вони все ще можуть вплинути на дане питання.

Екран

В чому проблема

Екран – найбільш енерговитратний компонент з моменту появи сучасних смартфонів. Панелі стають все більше, яскравіше і яскравіше, а також отримують більш високу чіткість. Так що там говорити, на ринку вже представлені складні смартфони і пристрої відразу з декількома екранами. Звичайно, все це може позитивно позначитися на враженнях від використання гаджета. Проте навантаження на акумулятор через всі ці красоти тільки збільшується. Так, виробники намагаються впроваджувати енергоефективні рішення, але дисплеї продовжують бути головним джерелом розрядки.

Щоб переконатися в цьому, потрібно перевірити статистику використання акумулятора в налаштуваннях свого гаджета. Зазвичай тут є розділ «Акумулятор», в якому показані вбудовані і сторонні додатки, системні сервіси та інші джерела розряду. Швидше за все, на першому місці буде саме екран. Зазвичай він витрачає близько 70% від загальної кількості енергії, що робить його головним вбивцею для батареї. Ця тенденція навряд чи зміниться найближчим часом, тому що технології акумуляторів розвиваються набагато повільніше, ніж екрани. Поки це не зміниться, доведеться стежити за активністю останніх.

Що робити

зменшити яскравість екрану – це допоможе значно заощадити заряд батареї;

використовувати адаптивну яскравість – ця функція автоматично налаштовує яскравість екрану залежно від освітлення, що, в свою чергу, заощадить заряд батареї;

зменшити частоту оновлення екрану – на деяких пристроях екрани мають занадто високу частоту оновлення, і змінити цей параметр можна в параметрах смартфона;

скоротити час автоматичного блокування – це скоротить загальний час активності екрану;

відмовитися від живих шпалер – вони можуть виглядати красиво, проте смартфон практично завжди відтворює анімацію, що вбиває батарею;

використовувати чорні або темні шпалери – якщо пристрій має OLED-дисплей, найбільш енергоефективно використовувати чорний фон, оскільки екрану для нього не потрібно активовувати окремі пікселі.

Пошук мережі

В чому проблема

Райони з поганим прийомом мобільного сигналу – безшумні вбивці акумулятора (це дратує навіть більше, ніж відсутність можливості дивитися останні відеоролики про котиків в них). У таких місцях смартфон постійно обмінюється даними з найближчими вишками, щоб впіймати сигнал. Коли це неможливо, пристрою потрібні додаткові зусилля, щоб зв’язатися з мережею і повернути пристрій в онлайн. Якщо користувач живе в сільській місцевості, працює у великій будівлі або часто виявляється в районах з нестабільним обслуговуванням, то, найімовірніше, акумулятору його гаджета не позаздриш.

Що робити

поміняти постачальника послуг – якість сигналу залежить від області, міста та району, тому потрібно провести дослідження, щоб з’ясувати, який оператор найкраще працює в цьому регіоні;

включити режим польоту – ця функція вимикає всі з’єднання, а значить, смартфон не буде старанно працювати, щоб залишатися на зв’язку (користувач може включати авіарежим, перебуваючи в місцях з поганим мобільним сигналом, вручну або використовувати інструменти автоматизації);

придбати мережевий розширювач / підсилювач – оператори часто пропонують такі пристрої, які встановлюються в офісних будівлях, квартирах (або під’їздах), а також приватних будинках, і допомагають покращити якість прийому.

Додатки та фонові служби

В чому проблема

На роботу акумулятора впливають ще й додатки. При цьому варто відзначити, що деякі програми розряджають батарею сильніше, ніж інші. Найбільш очевидними ворогами акумулятора є YouTube, Netflix і будь-які інші потокові відеосервіси. Також в чорний список входять ігри з високоякісною графікою – особливо, якщо користувач грає годинами безперервно. Багато додатків вбивають батарею навіть без активного використання. Мова про Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp та інші соціальні сервіси, які постійно працюють у фоновому режимі, використовуючи дані і контролюючи місце розташування.

Що робити

видалити зайвий софт – найчастіше користувачі використовують тільки 20% програм, встановлених на смартфоні, а решта 80% просто працюють у фоновому режимі, витрачаючи заряд батареї;

зупинити роботу софту в фоні – якщо програма споживає занадто багато дорогоцінної енергії, необхідно обмежити її роботу у фоновому режимі (для цього потрібно знайти відповідний перемикач в налаштуваннях гаджета – при цьому потрібно врахувати, що деякі функції і можливості можуть перестати працювати);

закривати непотрібні додатки – хоча пристрої на базі iOS і Android створені для виконання безлічі завдань, іноді краще все-таки закрити зайві (для цього, наприклад, можна прибрати їх з багатозадачності або використовувати примусову зупинку через налаштування).

Вік смартфона

В чому проблема

З часом акумулятори починають працювати менш ефективно. Фактично, вік – основна причина, через яку час автономної роботи значно скорочується. Будь-який користувач, у якого на руках старий смартфон, з ностальгією згадує часи, коли пристрій працював набагато довше. При кожній зарядці максимальна ємність батареї скорочується на одну або дві секунди. Батареї використовують хімічні реакції для зберігання і обробки енергії, однак ніяка хімічна реакція не нескінченна. Крім того, акумулятори втрачають ємність, навіть якщо власник не використовує смартфон.

Що робити

купити новий смартфон – звичайно, це відіб’ється на бюджеті, але що поробиш, якщо акумулятор в гаджеті занадто старий, щоб функціонувати досить ефективно;

замінити акумулятор – мобільних пристроїв зі знімними батареями зараз мало, однак якщо у вас саме такий, то для вирішення проблеми навіть відвідувати сервіс не доведеться, а ось умовно незнімні не так вже й складно змінюються в спеціалізованих майстернях.

На що ще звернути увагу