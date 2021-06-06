Як зробити кращим сигнал Wi-Fi з допомогою звичайної банки кока-коли

Нещодавно зіткнувся з такою проблемою, як слабкий сигнал мережі wi-fi в моєму будинку. Не знаю з чим це пов’язано: чи то роутер вже старенький, то чи стіни стали товщі (жарт), але в далекі куточки нашого житла сигнал став погано доходити. Відповідно, це вплинуло на швидкість роботи інтернету.





Перевірили швидкість завантаження інтернету (думав неполадки в мережі), але ні все в нормі. Значить проблема в самому пристрої. Почав вже підшукувати новий, але натрапив у мережі на кумедну але, як виявилося, дієву пораду.

Їх зміст доводив, що замість нового роутера варто спробувати один незвичайний спосіб, використовуючи банку кока-коли.

Почнемо:

Для цього візьмемо банку кока-коли (або будь-якого іншого напою в жерстяній банці) і виллємо-вип’ємо газовану воду

За допомогою ножиць і ножа варто розрізати банку ось таким чином

Отриманий виріб одягнемо на антену роутера

Готово!

Тепер Wi-Fi в будь-якій точці квартири, показує всі антенки. Я в шоці! Інтернет вантажить швидко і не гальмує.

Завдяки випадковій пораді, я заощадив гроші на покупку нового роутера, і допрацював свій старий! У кого існує дана проблема спробуйте зробити так само!

Звичайно в цій статті є нотки сарказму та й внутрішнього естета довелося дещо придушити. Роутер, все ж доведеться змінити – не проблема. Але факт є фактом, описаний спосіб, як тимчасова міра, цілком має шанси на існування.