Стало відомо, навіщо ж потрібна сокира в кабіні літака

У літаках є різні речі, які забезпечують безпеку всіх, хто перебуває на повітряному судні. Яким би не був літак, вантажним чи пасажирським, у ньому обов’язково буде присутня спеціальна сокира. Знаходиться вона у кабіні пілота, тому скористатися нею може лише бортовий екіпаж. Навіщо ж пілотам у кабіні лайнера сокира?





Бортова сокира

Відмінна риса сокири з літака – ручка. На її нижній частині знаходиться електроізоляційне покриття. Якщо при ударі сокира потрапить в електропроводку, людина не буде вражена розрядом електрики.

На малюнку виділено електроізоляційне покриття

Не для самооборони

У повітрі іноді трапляються ситуації, коли хтось із пасажирів загрожує безпеці всього літака. І тут бортпровідникам доводиться знешкоджувати буйного пасажира різними способами. Іноді вгамувати людину намагаються й інші люди, що летять у літаку.

Але для заспокоєння точно не використовуватиметься сокира, тому що екіпажу в принципі заборонено використовувати фізичну силу проти бешкетника, а інші пасажири можуть потрапити під статтю. А ще під час польоту пілоту не можна відкривати кабіну, навіть якщо у салоні відбувається щось страшне. Важливо, щоб було кому вести літак.

У разі надзвичайної ситуації

Екстрений набір літака Боїнг-747

У разі поломок сокира допомагає впоратися з кількома завданнями. При блокуванні дверей, або якщо неспрацювало їх аварійне відкриття, нею можна спробувати відчинити двері. Якщо немає можливості вибратися з літака стандартним шляхом, сокирою пробивають спеціальні для цього місця в корпусі. Зазвичай вони відмічені червоними смугами.

Якщо в салоні сталося загоряння, а його вогнище знаходиться під кріслом, його можна розрубати сокирою. Крім того, нею можна розчистити прохід до виходу, розбивши речі, що заважають. І все це буде безпечно за рахунок спеціального покриття.

Загалом, сокира на борту важлива річ, так що не дарма її тримають у кожному літаку. Можливо, у разі надзвичайної події вона врятує не одне життя.