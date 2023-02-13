5 звичок, які просто вбивають акумулятор смартфона

Більшість користувачів змінює свій смартфон на новий саме в той момент, коли пристрій не тримає заряд. Згодом будь-який акумулятор деградує – так він влаштований. Але є щонайменше 5 звичок, які вбивають батарею вашого гаджета. Інформація стосується як смартфонів, так і планшетів.

Постійно заряджати свій смартфон

Багато користувачів, особливо ті, хто працює в офісі, постійно тримають свій смартфон на зарядному пристрої, щоб він не втрачав заповітних відсотків. Даний підхід неправильний – ставити на зарядку потрібно в тому випадку, коли ви отримуєте повідомлення про низький заряд батареї (приблизно на 20% ємності, що залишилася). А щоб не залишитися без зв’язку, можна носити з собою портативний акумулятор (Power Bank).

Звичайно, якщо вам смартфон потрібний зі 100% зарядкою, його можна заряджати на будь-якому рівні. Можна так робити періодично, але постійно не варто.

Розряджати телефон у нуль

Такий підхід губить батарею – акумулятор не любить глибокого розряду. Усередині смартфона є контролер, який не дасть піти батареї в глибокий розряд, але і він на 100% не гарантує, що батареї буде від цього добре. Як вже написано вище, ставимо гаджет на зарядку приблизно на 20% рівня батареї.

Нагрівати смартфон

На акумулятор також діють високі температури. У процесі роботи всередині смартфона нагріваються мікросхеми, дисплей та сам акумулятор. У випадку, якщо ви підключите гаджет до зарядного пристрою, батарея буде нагріватися ще сильніше. У сукупності це дасть дуже високу температуру, яка точно не сприятливо діє на хімічні процеси всередині батареї. Тут все просто – не варто заряджати смартфон, якщо ви граєте в гру або дивіться фільм.

Користуватися всім одразу і одночасно

Будь-яке активоване налаштування у смартфоні (наприклад, Wi-Fi та Bluetooth) збільшує споживання енергії від акумулятора. Добре, якщо вам потрібне це налаштування зараз. Погано, якщо опція активована, але ви нею не користуєтеся. Звідси висновок відключайте те, що зараз вам не потрібно. Різні опції типу “автоматичний поворот екрана”, “автояркість” та інші датчики – теж вимикайте. Чим менше циклів заряд-розряд, тим довше прослужить ваш акумулятор.

Користуватися смартфоном за екстремальних температур

Якщо уважно вивчити експлуатаційні характеристики, то для звичайного смартфона вони приблизно такі – пристрій повинен працювати за температури від 0 до +35 градусів. Все, що вище або нижче, може згубно діяти як на саме залізо смартфона, так і на акумулятор. Не варто ставити на зарядку гаджет, якщо ви тільки-но прийшли з сильного морозу. Не заряджайте пристрій у надто теплому приміщенні та поруч із джерелами тепла.

Пам’ятайте! У 99% смартфонах акумулятор не знімний. Щоб замінити акумулятор, потрібно мати відповідні навички або віддавати гаджет у сервісний центр.