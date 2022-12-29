Як підготувати прибудинкову ділянку до зими

З настанням осені роботи на присадибній території не завершуються. Багато чого треба виконати, щоб нормально перезимувати та розпочати новий сезон. Усе потрібно завершити до перших заморозків. З чого починати — дивіться далі.

Підготовка рослин

Після того, як облетить листя, усі життєві процеси зупиняються, настає період спокою в більшості представників флори. Отже, прийшов час проводити підготовку до зимівлі. Насамперед необхідно зробити формувальну, омолоджувальну та санітарну обрізку дерев, кущів. Видаляють засохлі, травмовані, хворі гілки, молоді пагони. Також проріджують кущі та крону дерев, знімають застарілу, потріскану, усипану мохом чи грибком кору.

Наступним етапом проводять санітарну обробку. Її виконують, доки температура тримається на рівні +50С. Зріз гілок обробляють розчином для дезінфекції, стовбур покривають спеціальною речовиною.

У багаторічних квітів залишають пагони, що зимують, лише якщо вони здатні переносити морози. В іншому випадку викопують. Рясно зрошують квітник, вносять добрива, обробляють ґрунт та рослини інсектицидами, фунгіцидами.

Робота з газоном

На початку осені проводять аерацію. До настання холодів знищують бур’яни, підстригають траву, удобрюють ґрунт. Оптимальна висота газону для зимівлі — 5–8 см. Менший замерзне, більший — припаде до землі під вагою снігу та почне гнити.

Прибирання ділянки

Бадилля, гілки та інший органічний непотріб варто зібрати, вивезти та утилізувати. Щоб легше було справлятися, необхідні помічники:

садові подрібнювачі — переробляють відходи садівництва;

пили, бензопили — для рубки та розпилу товстих гілок, стовбурів;

повітродуви — допомагають прибрати дрібне сміття потоком;

тачка — полегшить процес вивозу важких, об’ємних предметів.

Усе органічне сміття складіть до компостної ями, а навесні отримаєте гарні добрива.

Робота із землею

Якщо є ділянка, на якій вирощуються культури, то її також треба підготувати. Щоб уникнути навесні проблем із посадкою, потрібно до заморозків перекопати грядки. Тоді ґрунт вбере достатню кількість мінералів, насититься повітрям і не осяде. Для полегшення обробки можна придбати мотоблок. Проте ця техніка дуже дорога, а ось ціна культиватора приємніша. Обидва пристрої вміють гарно розпушувати землю.

Крім наведеного переліку завдань потрібно виконати підготовку садового інвентарю. Його необхідно очистити від залишків та обгорнути тканиною, змоченою в олії, щоб не заржавів. У бензинової чи дизельної техніки злити паливо. Для легкого звільнення території від кучугур снігу можна купити снігоприбиральну машину. Її продають в інтернет-магазинах.

Завчасне виконання підготовчих заходів для зимівлі на присадибній території зменшить обсяг робіт навесні. А також дасть змогу уникнути неприємних сюрпризів.