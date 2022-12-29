Захищає від вибуху міни: в ЗСУ розповіли про характеристики броньовиків Kirpi 

Ще в кінці літа цього року Збройні сили України поповнили свій автопарк броньованими автомобілями MRAP Kirpi. На сьогодні турецькі броньовики активно використовуються на фронті. Вони зарекомендували себе з найкращого боку, адже здатні захистити бійців від вибуху міни, осколків та бронебійних куль. Тепер стали відомі технічні характеристики цих броньованих монстрів.

Характеристики броньовика Kirpi

В перекладі Kirpi означає “Їжак”. Броньовані машини виробляє турецька компанія ВМС. Kirpi може мати колісну формулу 4х4 або 6х6. Кузов машини зроблений зі сталі та має V-подібне днище. Така особливість конструкції здатна витримати вибух, еквівалентний 8 кг тротилу. Таким чином екіпаж броньовика буде захищений не тільки від куль, але й від мін, артилерійських осколків та бронебійних боєприпасів.

В салоні турецького броньовика всі сидіння здатні поглинати енергію вибуху. Також машина оснащена автоматичною системою пожежогасіння, має камеру заднього виду, амбразури та куленепробивне скло. На даху транспортного засобу обладнане кулеметне гніздо. Броньовик вміщає є 13 осіб.

На тепер відомо, що Збройні сили України отримали 50 броньованих машин Kirpi від наших турецьких партнерів. Це відбувалося ще наприкінці літа. Раніше в ЗСУ показували машину Kirpi, що наїхала на міну. Вона залишилася без колеса та отримала кілька вм’ятин на кузові, проте ніхто з членів екіпажу не травмувався.

Технічні характеристики турецького броньовика Kirpi:

максимальна швидкість — 105 км/год;

потужність силового агрегату 375 л. с.

запас ходу — 800 км;

Також ця броньована машина може бути доповнена автоматичним бойовим модулем або баштою з кулеметом 7,62/12,7 мм. Кузов покритий бронею STANAG третього рівня.

Як бачите, турецька техніка чудово себе зарекомендувала, чого тільки варті безпілотники Bayraktar, які стали символом нашої боротьби та незламності в цій війні та кошмаром для російських окупантів.