На Сонці сталися спалахи класу С: чи варто очікувати магнітні бурі

За останню добу на Сонці зафіксовано помірний рівень активності. Станом на четвер, 29 грудня суттєвих магнітних бур очікувати не варто.

Протягом останньої доби сонячна активність була в межах норми. За останні 24 години на Сонці відбулося три спалахи класу С та один спалах класу М1,21. Спалах класу С не несе особливої загрози, спалахи М вважаються середньо інтенсивним. Саме тому вони можуть спричинять невисокий рівень радіоперешкод на денній стороні планети Земля.також можливий радіаційний шторм.

Наразі очікується, що геомагнітне поле буде спокійним. Сонячна активність буде помірною з невеликою вірогідністю спалаху класу Х.

Тож 29 грудня Сонце буде поводитися наступним чином:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%

Кількість сонячних плям – 39.

Нагадаємо, що магнітні бурі не найкращим чином впливають на самопочуття людей. в такі дні збільшується кількість інфарктів та інсультів, а попередження допомагає контролювати фактори ризику.

Найважче при магнітних бурях метеочутливим людям. Ступінь вираженості симптом індивідуальний. У когось симптоми проявляються через день-два після спалаху, у інших – у пік спалаху.

Метеочутливі люди можуть покращити своє самопочуття, дотримуючись наступних рекомендацій

зменшити інтенсивність фізичного навантаження;

виключити з раціону продукти, що затримують воду в організмі – солоне, копчене, гостре, та вживати більше води та зеленого чаю;

відмовитися від кави та енергетиків, або хоча б скоротити їх кількість;

відмовитися від вживання алкоголю та тютюнопаління;

водіям варто пам’ятати, що в період магнітних бур швидкість реакції зменшується, тому при можливості краще не сідати за кермо, а скористатися громадським транспортом чи прогулятися пішки;

мати при собі ліки, особливо, якщо ви страждаєте від хронічних хвороб серцево-судинної системи.