Названо способи відновити пожовклий силіконовий чохол

Навіть при акуратному використанні з часом можна побачити, що силіконовий чохол пожовк і набув коричневого відтінку. Проблема аж ніяк не нова – на неї скаржилися ще власники кнопкових телефонів 20 років тому. Причому постраждати може будь-який, навіть найдорожчий прозорий чохол.





Що робити і як очистити чохол від жовтизни, а чи можна взагалі її прибрати в домашніх умовах – розповідаємо нижче.

Чому силіконові чохли жовтіють?

Якщо коротко – це природний процес старіння та результат хімічних реакцій, що відбуваються усередині силікону. Принципове значення має матеріал – чохли з інших полімерів поступово змінюються по-різному.

Силікон жовтіє через:

впливу ультрафіолету (сонячних променів) ;

(сонячних променів) ; нагрівання (від смартфона та сонця)

(від смартфона та сонця) вбирання бруду (попри гладку поверхню, він має безліч мікропор, які згодом забиваються);

подряпин, потертостей, вигинів (у будь-які пошкоджені місця бруд забиватиметься швидше).

Як відмити силіконовий чохол від жовтизни?

Важливо розуміти: відновити колір до ідеального стану нереально – чохол все одно не виглядатиме так, як щойно куплений. Підручними засобами ви зможете усунути забруднення з поверхні матеріалу, але нічого не зробите з його внутрішньою структурою, яка окислилася під впливом ультрафіолету.

Інтернет повний дурних порад, на зразок вимочування чохла в відбілювачі протягом кількох діб, але користі від цього мало – як і будь-яка інша рідина, він хіба що прибере рідину з пір, але не вбереться в саму гуму.

Чим можна відмити чохол від жовтизни:

рідке мило з водою (замість мила підійде шампунь або засіб для миття посуду );

нашатирний чи звичайний спирт;

рідина для зняття лаку (але, увага, БЕЗ ацетону).

З « інструментів » підійдуть: зубна щітка з м’якою щетиною, м’яка чиста ганчірка, ватяний диск або просто шматок вати, вушна паличка (для внутрішньої частини бортів).

Як очистити чохол від жовтизни:

Дістаньте смартфон із чохла, і огляньте бампер усередині та зовні. На ньому не повинно бути пилу та дрібних піщинок – інакше, коли почнете терти, поверхню можна подряпати. Приготуйте розчин: у невеликій мисці або широкій чашці з теплою водою потрібно розвести трохи рідкого мила або засобу для миття посуду. Зануріть чохол у воду і залиште на 10-15 хвилин. Далі дістаємо чохол, беремо інструмент (наприклад, зубну щітку), і тремо. Терти треба рівномірно і по всій площі з обох боків – усередині та ззовні.

По завершенню процесу залишиться тільки змити мильний розчин під проточною водою, промокнути чохол рушником і дати висохнути природним чином.

Важливі нюанси :

якщо швидко відмити матеріал не вийшло, і сліди взагалі ніяк не зникають – швидше всього, зробити вже нічого не вийде;

якщо на чохлі є малюнки, або сам бампер не чисто прозорий, краще відмивати його неагресивними засобами – ніякого нашатирю і засобів для зняття лаку – інакше початковий відтінок може змінитися;

не використовуйте жорсткі «інструменти» (на кшталт металевої губки для посуду), – подряпаєте чохол або залишите потертості, а жовтизна залишиться.

Профілактика появи жовтизни

Щоб не довелося гуглити поради про те, як освітлити чохол — з ним слід акуратно поводитися, інакше матеріал почне втрачати колір завчасно.

Заходи профілактики:

Не допускайте появи подряпин, потертостей – дефекти поверхні швидше забиваються брудом.

Не чіпайте смартфон дуже брудними руками та не кладіть на брудні поверхні. Найчастіше (хоча б раз на тиждень) протирайте чохол вологою серветкою. Причому робити це бажано не лише зовні, а й усередині. Не залишайте смартфон під прямим сонячним промінням або поруч із потужними джерелами тепла.

Навіть за дотримання всіх умов будь-який силіконовий чохол з часом потьмяніє або пожовкне. Це особливість матеріалу, від якої нікуди не подітися. Тому замість того, щоб трястися над ним – краще просто взяти новий, тим більше що коштують вони недорого, а зберігати презентабельний вигляд можуть як мінімум кілька місяців. Ну і не купуйте чисто прозорі чохли, адже саме на таких сліди з’являються найшвидше. Краще візьміть силіконовий, але непрозорий, шкіряний чи твердий чохол із пластику.