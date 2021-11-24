Практичность встроенных холодильников Franke

Встраиваемая кухонная техника пользуется большой популярностью среди потребителей. Она гармонично смотрится в любом интерьере, помогает сэкономить место, а также создает комфорт на кухне. К выбору такой техники следует относиться очень внимательно, так как важно обустроить помещение максимально правильно, создав максимально удобное функциональное пространство.





Одним из ключевых элементов любой кухни является холодильник. Встраиваемая техника пользуется спросом по следующим причинам:

большое разнообразие модельного ряда позволяет подобрать холодильник, который будет гармонично сочетаться с дизайном кухонного пространства;

простота в уходе. Встраиваемую технику не нужно будет мыть со всех сторон, так как большая её часть спрятана в гарнитур. Достаточно протереть лишь открытые поверхности;

такие холодильники отлично экономят место на кухне. Они станут отличным вариантом как для обустройства кухни-студии, так и небольших кухонь;

установка встраиваемой бытовой техники не требует много времени.

Какой же холодильник выбрать среди такого множества различных вариантов, ведь хочется приобрести не только привлекательную внешне модель, но также функциональную, экономичную и долговечную? Предлагаем обратить внимание на встраиваемые холодильники Franke.

Франке: холодильник для кухни вашей мечты

Швейцарский производитель кухонной техники Franke предлагает большой выбор встраиваемых холодильников. Модели отвечают всем стандартам качества, они надежные, современные, многофункциональные и эргономичные. Если говорить про холодильник Франке, обязательно хочется затронуть ряд его преимуществ:

Управление климатом. Данная функция позволяет задать и постоянно поддерживать необходимую температуру независимо от того жара или холод снаружи; Зона для свежих продуктов. Отдельный отсек для овощей и фруктов помогает сохранить их вкус, свежесть и полезные свойства надолго; Морозильное отделение с системой No Frost. Современная система No Frost позволяет забыть о необходимости размораживать морозильную камеру; Ионизация воздуха. Воздух, дополнительно обогащенный негативными ионами, дает возможность создать благоприятный климат для хранения продуктов и снижает вероятность возникновения неприятных запахов; Энергоэффективность. Техника имеет класс энергоэффективности A+ и A++. Также в холодильниках установлены LED-лампы, которые тоже помогают экономить электричество.

Вы можете выбрать встроенный холодильник Franke без морозильной камеры или же с ней, также можно приобрести просто отдельную морозильную камеру. Данная кухонная техника имеет различные габариты и множество полезных функций. Поэтому, если вы ищете надежный и действительно хороший холодильник, компания Франке готова предложить вам именно такой!