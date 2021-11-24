Новий корейський серіал “Поклик Пекла” просто розірвав Netflix

Пройшла всього кілька місяців, як південнокорейська «Гра в кальмара» стала найпопулярнішим серіалом Netflix. Вона увірвалася на перше місце за переглядами відразу після прем’єри, і за 46 днів хайпа принесла сервісу близько 900 $ млн прибутку.





А тепер ситуація повторюється: корейці знову випустила міні-серіал, який змістив «Гру в кальмарі» з п’єдесталу . Це 6-серійний фентезійний жах “Поклик пекла”. Прем’єра пройшла 19 листопада, а наступного дня проект уже очолив рейтинги у більш ніж 84 країнах світу. Загалом за три дні після прем’єри загальний час перегляду хорору перевищив 43.4 мільйони годин.



Коротко про сюжет : грішники по всьому світу починають отримувати попередження про дату та час своєї смерті. У призначену годину за ними приходять демони, які й відправляють засуджених до пекла. Жорстокі страти транслюються на відео, і наводять жах на людство. Завдяки цьому популярність починає набирати секта «Нова істина», що вважає, що відбувається кара божа. І всю цю надприродну ситуацію доводиться розслідувати місцевому детективу.

«Поклик пекла» знято на основі коміксу та короткометражки, що вийшла ще 2002 року. Серіал зрежисував Йон Сан-хо — вже відома особистість у корейській кіно-індустрії: він знімав зомбі-апокаліпсис, який став хітом – «Потяг у Пусан», а центральну роль виконали Ю А-ін , відомий глядачам за фільмом «Палаючий».

На даний момент оцінки у «Клик пекла» не високі: на iMDB — 6.9.