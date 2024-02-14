Представлено Redmi A3: дисплей 90 Гц і АКБ на 5000 мАг за $90

Сімейство смартфонів Redmi поповнила нова бюджетна модель під назвою Redmi A3. Крім доступної ціни, апарат обзавівся “розігнаним” екраном, класичним аудіороз’ємом, який все рідше зустрічається на мобільному ринку, і пристойним об’ємом пам’яті в максимальній конфігурації за мірками свого бюджетного сегмента.

Redmi A3 оснащений IPS-дисплеєм діагоналлю 6,7 дюйма з роздільною здатністю 1650×720 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. “Серцем” смартфона стала мобільна платформа MediaTek Helio G36 у поєднанні з 3, 4 або 6 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 64 або 128 ГБ.

Круглий модуль тильної камери смартфона включає основний 8-мегапіксельний датчик, доповнений допоміжним сенсором для розмиття фону. Фронталка представлена одним сенсором на 5 Мп. Живиться новинка від акумулятора ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 10 Вт. Доповнюють список характеристик 3,5-мм аудіороз’єм і слот для microSD.

Redmi A3 представлений у блакитному, чорному і зеленому кольорах корпусу. У Китаї смартфон оцінений в $90 за конфігурацію 3/64 ГБ, версії 4/128 ГБ і 6/128 ГБ коштують $100 і $110 відповідно.