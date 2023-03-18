Сімейство Galaxy Watch 6 від Samsung може похвалитися більшими акумуляторами, ніж пристрої Watch 5
Очікується, що Samsung запустить сімейство Galaxy Watch 6 разом зі своїми складними пристроями наступного покоління, найімовірніше, в серпні. В очікуванні літнього релізу з’являється все більше інформації про нові годинники компанії, за винятком версії Pro.
Galaxy Watch6 і Galaxy Watch6 Classic будуть доступні у двох розмірах. Згідно з сертифікаційним списком від китайського регулятора, менший і більший розміри обох моделей матимуть однакову ємність акумулятора, як показано нижче: 300 мАг для Galaxy Watch6 40 мм і Galaxy Watch6 Classic 42 мм та 425 мАг для Galaxy Watch6 44 мм і Galaxy Watch6 Classic 46 мм.
Варто зазначити, що ця ємність вища, ніж у минулорічного Galaxy Watch 5, який мав 284 мАг для розміру 40 мм і 410 мАг для розміру 44 мм. Були припущення, що Samsung знову представить обертовий безель цього року, причому чутки припускають, що він може з’явитися в Galaxy Watch 6 Pro або навіть в лінійці Classic, що, можливо, пояснює 2-міліметрову різницю в розмірах між цими двома моделями.
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