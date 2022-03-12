Samsung дозволила керувати потужністю смартфона

Samsung випустила оновлення для смартфонів, яке дає змогу регулювати продуктивність пристроїв. Про це повідомляє видання XDA-Developers.





Повідомлення про появу нового режиму з’явилися на офіційному форумі компанії. Користувачі із Південної Кореї розповіли, що Samsung дозволила керувати потужністю телефонів. Так, у фірмовій прошивці з’явився “Режим управління продуктивністю в іграх”, який дозволяє відрегулювати завантаженість процесора та оперативної пам’яті девайсу.

Фахівці припустили, що в корейській корпорації відреагували на звинувачення в тому, що Samsung навмисно уповільнює роботу багатьох додатків. Раніше ентузіасти помітили, що задля збільшення часу автономної роботи на смартфонах бренду штучно занижується продуктивність – за це відповідає вбудована утиліта Game Optimization Service (GOS). Тоді у компанії пообіцяли розібратися із проблемами.

Як помітили власники смартфонів Galaxy S22, які отримали оновлення, апдейт надійшов разом із прошивкою S90xNKSU1AVC5. На даний момент оновлення доступне на території Південної Кореї. Журналісти вважають, що найближчими днями його випустять для користувачів із інших країн.

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