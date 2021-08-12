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Особенности технологии DoorCooling в холодильниках LG

12.08.2021
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Производитель LG постоянно оснащает свои холодильники новыми функциями и возможностями, благодаря чему пользоваться ими становится еще более комфортно. Сравнительно недавно на рынке Украины появились холодильники с технологией DoorCooling, которая позволяет дольше храниться продуктам. Рассмотрим эту функцию более подробно.


Особенности технологии

В большинстве моделей холодильников подача охлажденного воздуха идет только с задней стороны, вследствие чего температурные показатели в разных зонах холодильной камеры отличаются. При технологии DoorCooling холод подается не только с задней панели, но и сверху, что обеспечивает его попадание на дверные полочки и обдув камеры спереди. Так все зоны охлаждаются на 32 % быстрее, эффективнее и более равномерно, а продукты еще дольше остаются свежими. Такая функция есть во многих моделях LG, даже в недорогих. Например, купить холодильник LG GA B509SLKM можно по очень выгодной цене.

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Почти все модели имеют нулевой зазор, позволяющий открывать дверку на 90 градусов, что предоставляет доступ ко всем ящикам.

Все модели с данной технологией оснащены линейным компрессором инверторного типа с цифровым управлением. Именно благодаря нему удалось снизить уровень шума при работе до 36 дБ, что сравнимо с шепотом или перелистыванием книги. При этом он расходует на 40 % меньше электроэнергии. Это подтверждено сертификацией по классу А++.

Также в холодильниках имеется процессор, которым вся информация о работе обрабатывается мгновенно. Благодаря нему регулируется производительность компрессора, чтобы не допустить температурных колебаний. Вследствие продуманному сочетанию новых технологий, срок хранения готовой продукции, овощей, фруктов и зелени увеличивается до 35 %.

Дополнительные возможности

Современные холодильники LG оснащены функциями Fresh Converter и Fresh Balancer. Это 2 зоны, в каждой из которых можно подобрать свой температурный режим посредством регулятора. В зоне Fresh Converter можно хранить овощи, рыбу, мясо, а в зоне Fresh Balancer — фрукты и овощи.

Размораживать холодильники с технологией DoorCooling не нужно, поскольку все они имеют функцию No Frost или Total No Frost, то есть в них не образуется лед и иней. Total No Frost — это модификация No Frost, отличающаяся многопоточной подачей охлажденного воздуха. Если такие холодильники и размораживают, то исключительно в гигиенических целях, чтобы намыть технику.

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12.08.2021
1 хвилина на прочитання

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