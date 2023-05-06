Samsung поставила хрест на трьох популярних смартфонах

Оновлення безпеки припиняться для багатьох смартфонів і планшетів, випущених до квітня 2019 року, хоча деякі з них отримають фінальне оновлення програмного забезпечення до кінця року.

Компанія Samsung здобула визнання завдяки своїй широкій підтримці програмного забезпечення в різних цінових діапазонах на ринку смартфонів Android. Наразі їхні пристрої отримують оновлення безпеки протягом 5 років.

Період підтримки завершується

Тим не менш, тривалість підтримки для деяких бюджетних моделей обмежена 4 роками. Таким чином, сьогодні закінчується термін підтримки для наступних смартфонів:

Galaxy A10

Galaxy A20

Galaxy A40

Крім того, деякі планшети також втратять підтримку:

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab A зі стилусом S Pen

Всі ці пристрої були випущені до квітня 2019 року. Galaxy A10 і A40 отримали останнє оновлення безпеки в березні цього року, а Galaxy A20 отримає останнє оновлення в грудні.

Незважаючи на припинення оновлень безпеки, гаджети збережуть свою функціональність. Кожен пристрій працює на ОС Android 11, яка сумісна майже з усіма додатками з магазину Google Play.

Основними факторами, які можуть спонукати до оновлення цих пристроїв, є запас потужності та деградація акумулятора, хоча батареї можна замінити.

Оскільки 5G поки що недоступний для цих пристроїв, оновлення до нових моделей, що підтримують мережі наступного покоління, може бути не обов’язковим одразу.