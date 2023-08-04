Потужний планшет Xiaomi Pad 6 з екраном на 144 Гц суттєво подешевшав

Планшет Xiaomi Pad 6 був анонсований у квітні і відразу ж надійшов у продаж у Китаї, але лише нещодавно він почав надходити на міжнародні ринки. Pad 6 відразу привертає увагу своїм непомітним корпусом та досить великим 11-дюймовим дисплеєм з високою роздільною здатністю, 10-бітною глибиною кольору, частотою оновлення 144 Гц та сертифікацією Dolby Vision. На додаток до цього вражаючого дисплея є чотири динаміки Doby Atmos.

Технічні характеристики

Дисплей: 11 дюймів, 1800х2880 пікселів, IPS LCD, 144 Гц.

Процесор Qualcomm Snapdragon 870 5G (7 нм), 1× 3,2 ГГц (Kryo 585) + 3× 2,42 ГГц (Kryo 585) + 4× 1,80 ГГц (Kryo 585).

Пам’ять: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ.

Основна камера: 13 Мп (f/2.2).

Фронтальна камера: 8 Мп (f/2.2, 1/4″, 1,12 мкм).

Акумулятор: 8840 мА⋅год, 33-ватна провідна зарядка.

Операційна система: Android 13, MIUI 14.

Габарити: 254 165,2 6,5 мм.

Вага: 490 р.

Дизайн

Xiaomi Pad 6 – це тонкий та легкий планшет з екраном, покритим склом Gorilla Glass 3, та алюмінієвим корпусом. Матовий алюміній з усіх боків дуже приємний на дотик і досить ухватист. Тонкі 6,5-міліметрові краї плоскі, що забезпечує надійне захоплення та приємне керування.

Pad 6 – типовий планшет з великим 11-дюймовим дисплеєм без будь-яких “але”. IPS-панель має щільність 309 PPI та підтримує динамічну частоту оновлення 144 Гц, потокове відтворення HDR10 та Dolby Vision. Крім того, є підтримка Smart Pen, якщо ви вирішите придбати магнітний і Bluetooth-сумісний стілус Xiaomi.

Ободки екрана досить тонкі та рівномірні з усіх боків. Якщо тримати планшет в альбомній орієнтації з портом USB-C зліва, то передня 8-Мп надширококутна камера буде розташована по центру. Ця камера підтримує технологію FocusFrame, яка дозволяє відстежувати об’єкти зйомки завдяки широкому полю зору.

Pad 6 оснащений чотирма однаково потужними динаміками за допомогою Dolby Atmos, розташованими симетрично на лівій та правій сторонах (ми все ще говоримо про альбомну орієнтацію).

На лівій стороні поруч із одним із динаміків також знаходиться клавіша живлення/блокування. Біометричний захист планшета не передбачений — немає сканера відбитків пальців, ані 3D-розблокування по обличчю. Потрібно покладатися на PIN-код/пароль, а якщо ви хочете зробити розблокування зручнішим, то можна налаштувати 2D-розпізнавання обличчя та/або розблокування за допомогою Bluetooth-аксесуара, наприклад смарт-годинника.

Аксесуари

Стілус Xiaomi Smart Pen, вже другого покоління, – це, мабуть, єдиний аксесуар, який має бути у будь-якого користувача Pad 6, оскільки він досить мінімальний, але при цьому корисний. Стілус має 4096 рівнів чутливості до натискання і працює від акумулятора 150 годин. Smart Pen підтримує магнітну зарядку та отримує енергію від акумулятора Pad 6, коли підключений до нього. За даними Xiaomi, хвилина зарядки забезпечує до семи годин автономної роботи.

Smart Pen (2nd Gen) можна використовувати для швидких нотаток, малювання і навіть креслення. Воно має дві кнопки: та, що ближче до кінчика, є основною, а інша допоміжною.

Основна кнопка відразу ж запускає програму «Нотатки», що дозволяє зробити швидку замітку, а друга кнопка дозволяє перемикатися між різними інструментами малювання та кольорами. Поза програмою «Нотатки» другу клавішу можна використовувати для позначення області та швидкого створення скріншота.

Обидві клавіші можна використовувати для прокручування документа або веб-сторінки.

Чохол-клавіатура Xiaomi Pad 6 має хід клавіш 1,3 мм та 64 клавіші. Вона підтримує користувацькі поєднання клавіш, а на кнопки нанесено «спеціальна речовина, що світиться», завдяки якому вони краще світяться в умовах недостатнього освітленості при відображенні світла від дисплея планшета. Таким чином, Xiaomi пропонує альтернативу клавішам з підсвічуванням, які “можуть завдати шкоди батареї”.

Батарея ємністю 8840 мА год забезпечує більше двох днів автономної роботи без підзарядки і до 16 годин відтворення відео. Завдяки підтримці швидкого заряджання потужністю 33 Вт на заповнення заряду батареї з нуля до 100% йде близько 100 хвилин.

Завжди залишатися на зв’язку дозволяє підтримка протоколів Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6. Xiaomi Pad 6 поставляється з інтерфейсом MIUI 14 на базі Android 13, оптимізованим для планшетів. Як аксесуар до планшета пропонується знімна клавіатура з 64 клавішами з ходом 1,3 мм, а також стілус.

Вартість Xiaomi Pad 6 зі знижкою та купоном складе $313 за версію з 6 Гбайт оперативної пам’яті та флеш-накопичувачем на 128 Гбайт. Версія Xiaomi Pad 6 8/128 Гбайт в рамках акції коштуватиме $318, ціна моделі з 8/256 Гбайт пам’яті складе $334.