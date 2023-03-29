Банківська карта у чохлі смартфона: реальний ризик чи міська легенда?

Багатьох людей, які не вивчають технічні моменти, цікавить питання – чи безпечне носіння банківської картки поряд із телефоном. Багато хто говорить про ризик “розмагнічування” банківської картки. Однак ось парадокс, ніхто не чув навіть про один випадок “розмагнічування” карти через носіння разом зі смартфоном, враховуючи, що люди взяли в моду носити карту прямо в чохлі. Давайте розберемося у пристрої чіпа карти і чи небезпечне для них випромінювання від смартфона.

Чіп банківської картки є справжнім мікропроцесором, він містить у собі інформацію про господаря картки та його рахунок. Наразі скрізь використовується стандарт чіпів EMV, його використовують VISA та Master Card. Цей чіп має унікальний код, який має функцію авторизації транзакцій, що допомагає убезпечити карти. Чіп працює за принципом протоколу Чіп-PIN, що означає звичний для нас спосіб оплати:

користувач вставляє картку в зчитувач,

відбувається авторизація користувача,

після чого запитується PIN для підтвердження особистості.

Система NFC оплати працює також на базі чіпа, лише трохи інакше.

Тим самим ми плавно підійшли до головного питання, що таке NFC і чи він може вийти з ладу. NFC дає можливість розплачуватись карткою, не вставляючи її в термінал.

Ця технологія є не лише на банківських картах, а й у смартфонах, браслетах тощо. Цей чіп має вразливість до магнітних полів. Смартфон також має таке поле. Однак, у повсякденному житті немає таких умов, за яких чіп може “розмагнітитися”. Що смартфон, що телевізор, навіть стільникова вежа не дасть такої сили поля, щоб вивести з ладу банківську картку. Магніт також не дасть жодного результату щодо виведення NFC чіпа з ладу. Є можливість зламати магнітну стрічку у банківської картки, але зараз вона практично не застосовується.

Але якщо навіть сталося так, що модуль NFC розмагнітився, то нічого страшного не станеться. Ми також зможемо знімати готівку, розплачуватись у терміналах простим методом через “вставляння” картки. Якщо що, перевипуск карти принаймні зараз не займає багато часу.