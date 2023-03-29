Стало відомо про першого трейлера ремейку Metal Gear Solid 3

Японська компанія Konami планує зробити анонс та показати перший трейлер ремейку Metal Gear Solid 3 на виставці E3 у червні 2023 року. Про це повідомив у Twitter редактор ігрового порталу VGC Енді Робінсон .

«Ремейк MGS3 тепер планують випустити у 2024 році, і досі точаться розмови про перевидання інших ігор серії Metal Gear Solid. Вони планують бути присутніми на E3. Це остання інформація, яка мені відома», – зазначив журналіст.

За словами Робінсона, цим планам може завадити лише скасування виставки. Офіційно E3 все ще має пройти з 13 по 16 червня 2023 року, проте редактор стверджує, що організатори все ще сумніваються.

“У будь-якому випадку Konami де-небудь спливуть [з рммейком Metal Gear Solid 3]”, – додав журналіст. Він уклав, що не здивується офіційній заяві організаторів про відміну E3 у 2023 році вже цього тижня через відсутність багатьох великих компаній індустрії.

Раніше повідомлялося, що Konami також може представити на E3 у 2023 році нову частину серії Castlevania.

Оригінальна Metal Gear Solid 3 вийшла в 2004 році на ігровій консолі PlayStation 2. Це третя гра в серії MGS, створена під керівництвом японського геймдизайнера Хідео Кодзими . За сюжетом американський спецагент «Змій» (Snake) проникає до СРСР, щоб забрати з країни вченого Миколу Соколова та перешкодити розробці танка «Крокохід», здатного стріляти ядерними ракетами.