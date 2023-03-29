Сигнали до дії: коли настав час замінити вашу SIM-картку на нову

Наш смартфон містить безліч комплектуючих, завдяки яким він виконує свої функції. Деякі з них ми іноді обслуговуємо і змінюємо, наприклад батарею. А ось про деякі ми зовсім не згадуємо, це стосується SIM-картки, яку ми можемо вставити в пристрій один раз, і забути про неї.

А якщо ми скажемо вам, що SIM карта нарівні з іншими комплектуючими має свій термін роботи, і її теж потрібно замінювати іноді. Давайте розберемося, навіщо це потрібно.

SIM карта грає роль, може і не серця, але деякого ключа в нашому пристрої. Тільки завдяки цьому ключу ми можемо увійти до мобільної мережі. Сімка хоч має і невеликий розмір, але в ній містяться складні мікросхеми, а також внутрішня пам’ять. А як належить будь-якій мікросхемі, вона має обмежений ресурс роботи, а після цього приходить у непридатність.

На практиці, звичайно, деякі SIM карти працюють не один десяток років, проте ніхто точно не знає, коли вона може відмовитися працювати, а раптом це буде невідповідний випадок?

Виходячи із загальної практики, рекомендується проводити заміну SIM кожні 5-7 років, щоб уникнути несподіваних проблем.

Заміна SIM картки зараз проводиться практично моментально, проте потрібна особиста присутність та документ, що засвідчує особу. Номер телефону та всі інші дані перенесуться на нову SIM-картку.

У яких ситуаціях краще поміняти SIM картку

Якщо ви точно не знаєте, чи потрібно замінювати SIM картку, вивчіть список наступних ситуацій, коли рекомендується заміна:

Постійні втрати сигналу, особливо якщо раніше такого не було в цій місцевості. Щоб точно зрозуміти, що справа в SIM карті, а не в пристрої, просто перенесіть картку в інший пристрій і перевірте на ньому, якщо ситуація аналогічна, то змінюємо SIM картку.

Часті обриви телефонних розмов та з’єднання з інтернетом.

Зміна на 2g або 3g за хорошого 4g сигналу.

Якщо ви вже не пам’ятаєте, в якому році отримували Вашу SIM-картку і якщо вона має старий формат.

Заміна SIM картки безкоштовна, не займає багато часу, тому для профілактики деяких проблем краще її виконати.

Крім того, якщо у вас флагман, то всі українські оператори зв’язку пропонують встановити eSIM, це аналог SIM карти, тільки без чіпа, зв’язок надаватиметься без карток.