Гроші на вітер: 5 функцій смартфонів, за які не варто переплачувати

Виробники смартфонів щороку змагаються у цифрах: більше ніт, мегапікселів, ватів, терафлопсів і ШІ-функцій. Але частина цих можливостей у реальному житті майже не дає користі.

Коли людина обирає новий смартфон, дуже легко потрапити в пастку характеристик. На папері дорожча модель майже завжди виглядає переконливіше: яскравіший екран, потужніший процесор, швидша зарядка, камера на 200 МП і десятки функцій на базі штучного інтелекту.

Проблема в тому, що далеко не всі ці можливості справді потрібні більшості користувачів. Часто за них доводиться переплачувати, хоча в повсякденному використанні різниця або мінімальна, або взагалі непомітна.

На які характеристики не варто вестися

Перша переоцінена характеристика — пікова яскравість дисплея. Виробники люблять писати на презентаціях 3000, 4000 чи навіть 6000 ніт. Але зазвичай йдеться не про яскравість усього екрана, а про короткочасний показник на невеликій ділянці дисплея, найчастіше під час перегляду HDR-контенту.

Для реального використання важливіше дивитися не на рекордну пікову яскравість, а на показник HBM — режим підвищеної яскравості на сонці. Саме він показує, наскільки добре екран буде читатися на вулиці.

Друга функція, за яку часто переплачують, — надпотужний процесор. Флагманські чипи потрібні далеко не всім. Для месенджерів, YouTube, браузера, банківських застосунків і соцмереж достатньо навіть середнього рівня продуктивності.

Умовно орієнтуватися можна так:

Snapdragon 685 або Helio G99 — базовий рівень для відео, дзвінків і месенджерів;

Dimensity 7300/7400/7500 або Snapdragon 7s — нормальний варіант для багатозадачності й простих ігор;

Dimensity 8300/8400/8500 або Snapdragon 7+ / 8s — уже хороший рівень для ігор і важчих задач;

топові Snapdragon 8 Elite / 8 Gen або Dimensity 9400 потрібні тим, хто справді грає, монтує відео чи хоче запас на кілька років.

Якщо людина не використовує смартфон як ігрову консоль, переплата за найпотужніший процесор часто не має сенсу.

Третя річ — надшвидка зарядка. На папері 90 Вт або 120 Вт виглядають значно краще, ніж 33 Вт чи 45 Вт. Але зарядка не працює на максимальній потужності весь час. Найвища швидкість доступна лише на певному відрізку, після чого вона знижується для захисту батареї.

Тому смартфон із зарядкою 90 Вт не обов’язково заряджається вдвічі швидше за модель на 45 Вт. А якщо ви ставите телефон заряджатися на ніч, різниця взагалі майже втрачає сенс.

Камери та ШІ теж часто переоцінюють

Окрема пастка — камера на 200 МП. Багато хто досі вважає, що більше мегапікселів автоматично означає кращі фото. Насправді більшість смартфонів усе одно робить фінальний знімок приблизно на 12 МП, об’єднуючи пікселі.

Набагато важливіші інші параметри:

розмір сенсора — чим більший, тим краще;

світлосила об’єктива — що менше число після f/, то краще;

наявність оптичної стабілізації OIS;

якість обробки фото;

нормальний телеоб’єктив, якщо ви часто знімаєте здалеку.

До переоцінених камерних функцій можна віднести:

зйомку 8K-відео;

надповільну зйомку понад 240 кадрів/с;

цифровий зум 100×;

десятки режимів на кшталт «кіно», «влог», «вулиця» чи «підводна зйомка».

Більшість людей у реальному житті просто відкриває камеру, натискає «Фото» або «Відео» і знімає. Тому важливіше мати стабільну основну камеру, ніж гучний набір маркетингових режимів.

П’ята функція — вбудований штучний інтелект. Виробники дедалі частіше продають смартфони як «AI-пристрої», але багато таких функцій залишаються цікавими лише перші кілька днів.

Для більшості користувачів достатньо базових можливостей:

швидкий пошук по зображенню;

розпізнавання тексту;

переклад;

видалення зайвих об’єктів із фото;

голосовий помічник;

коротке резюмування нотаток або повідомлень.

Усе інше часто виглядає як функція, для якої користувач сам має придумати сценарій використання. Тобто смартфон отримує ШІ, але не факт, що власнику він справді потрібен щодня.

Отже, при виборі смартфона варто дивитися не лише на гучні цифри в рекламі, а на власні сценарії використання. Комусь справді потрібен топовий процесор, телеоб’єктив і зарядка за 20 хвилин. Але більшості користувачів важливіші стабільна робота, хороший екран на сонці, нормальна камера, автономність і адекватна ціна.

Інакше можна легко переплатити не за реальну користь, а за функції, якими ви скористаєтеся один-два рази — і забудете.