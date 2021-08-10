Експерти розповіли, як вибрати хороший монітор за невеликі гроші

У будь-якому ціновому сегменті є техніка, яка виділяється на фоні конкурентів співвідношенням ціна-якість. Монітори не виняток, тому ми вирішили розповісти про ключові характеристики при виборі доступної моделі для дому або офісу.





Діагональ

Чим більше діагональ, тим вище вартість монітора. Вимірюється вона в дюймах і умовно поділяється на:

невелику – від 18 до 22 дюймів, підходять для роботи в офісі або навчання;

середню – від 23 до 26 дюймів, підійде як для роботи в офісних програмах, так і перегляду фільмів, ігор;

велику – від 27 дюймів, практично не зустрічається в бюджетному ціновому сегменті, розрахована для гри, роботи з зображеннями, проектами.

Універсальною діагоналлю вважається середня, оскільки робочого простору досить, щоб переглядати / редагувати тексти, заповнювати таблиці, сидіти в інтернеті або дивитися ролики.

Розширення

Впливає на щільність пікселів і навантаження на відеокарту. У початковому ціновому сегменті переважає:

HD-роздільна здатність – 1280 x 720, 1366 x 768, 1600 x 900;

Full HD-роздільна здатність – 1920 x 1080.

Перший варіант вважається офісним, оскільки мінімально навантажує відеокарту ПК і підходить під роботу з офісним ПЗ. Другий вже розглядають як варіант для гри і мультимедіа. За співвідношенням діагоналі до роздільної здатності розраховують щільність пікселів – чим вона вища, тим чіткіше зображення. Наприклад, монітор з діагоналлю 20-дюймів і роздільною здатністю 1366 x 768 складе 78 ppi, в той час як з 1920 x 1080 вже 110 ppi.

Тип матриці

До основних типів відноситься:

TN (TN + Film) – бюджетна, з низькою якістю передачі кольору, поганими кутами огляду, але низькою швидкістю відгуку, що переважно вітається в іграх.

IPS – пропонує яскраві насичені кольори і середній відгук, що підходить для обробки зображень і перегляду іншого медіа.

VA – краща якість зображення, підходить для ігор, роботи, іншого контенту.

Кінцева якість зображення буде залежати від калібрування матриці на заводі, тому VA програє IPS. Також виробники можуть використовувати різні типи виготовлення матриць і способи підсвічування.

Інші параметри

Коротко про інші характеристики, що також важливі при виборі:

Колірне охоплення – має бути більше 100% sRGB, оскільки цей показник відповідає за природність кольору. Яскравість і контрастність – оптимальні значення розпочинаються від 250 кд / м2 і співвідношення 1: 1000. Порти для підключення – стандартними є HDMI, VGA. Швидкість відгуку – стандартне значення знаходиться в межах від 5 до 7 мс, для ігор потрібно якомога менше. Оновлення екрану – впливає на плавність картинки, в бюджетному сегменті нормальний показник знаходиться в районі 60-75 Гц.

Вбудовані динаміки, вихід під навушники і дизайн залишаються на смак і потреби користувача.

Що пропонуємо?

Під всі вищеописані параметри підходить монітор AOC 24B2XH, вартістю близько 4200 гривень. У нього 23,8-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920 x 1080, частотою оновлення 75 Гц. Яскравість і контрастність складають 250 кд / м2 і 1000:1. Дисплей покритий антибліковою плівкою, а спеціальний режим береже очі від шкідливого синього випромінювання. Картинку на монітор виводять через HDMI 1.4 або VGA-кабель. Крім штатної підставки, монітор можна закріпити на стіні за допомогою VESA 100 x 100, при цьому вага моделі складає всього 2,7 кг.

Висновок

У покупця завжди є вибір, навіть в бюджетному ціновому сегменті. Досить знати, на які характеристики дивитися і не забувати читати відгуки інших користувачів.