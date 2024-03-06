Особливості та функції телефонів, які вже давно не актуальні

Технічний прогрес рухається семимильними кроками – технології змінюються так стрімко, що часом просто не встигаєш за всім встежити. Давайте згадаємо кілька функцій і особливостей телефонів (смартфонів), які пішли давно в минуле і рідко зустрічаються в сучасних девайсах.

Стилус

Перші смартфони називалися КПК (кишеньковий персональний комп’ютер) або комунікатор. На той час екрани були невеликими і пальцем незручно було вибирати що-небудь на дисплеї. На допомогу приходить стилус – спеціальна “ручка”, яка йшла в комплекті з пристроєм і часто вставлялася всередину корпусу. Зараз стилуси використовуються, як правило, на планшетах і то для специфічних завдань – малювання або роботи з графікою.

Інфрачервоний порт

Колись був дуже популярний інфрачервоний порт на смартфоні. З його допомогою можна було передати файли від одного девайса до іншого. У “нульові” ми таким чином передавали пісні, картинки і рингтони. Наразі Bluetooth замінив інфрачервоний порт, але трапляються моделі з такою функцією, яка служить для керування телевізором замість пульта.

Зовнішня антена

Раніше мобільні телефони і комунікатори часто мали висувну або стирчащу з корпусу антену. Причина була простою – занадто мало базових станцій стільникового зв’язку. Зараз навіть вишки мобільного оператора розташовуються буквально через кожні 100 метрів і немає потреби у великих антенах. Антена розташована всередині девайса.

Фізична клавіатура

Зараз зустріти смартфон із фізичною клавіатурою – рідкість. Такою функцією можуть похвалитися лише спеціальні моделі, де сенсорний екран незручно використовувати, наприклад, у рукавичках.

WAP інтернет

Багато телефонів і комунікаторів минулих років мали доступ у мережу тільки через спрощений протокол WAP. З появою великих швидкостей у смартфонах цей протокол став неактуальним, але мобільні оператори отримали великі прибутки, беручи за 1 мегабайт переданої інформації шалені гроші.

Захисна плівка на екран

Раніше на екран телефону або смартфона клеїли захисну плівку. Зараз рідко хто використовує плівку – у продажу є міцне скло, яке здатне не тільки захистити дисплей від подряпин, а й від фізичного ушкодження під час падіння. Екран сучасного смартфона скляний, тоді як прабатьки мали пластикові дисплеї.

Мотузочок на шию

А пам’ятаєте, багато хто носив свої телефони та комунікатори на шиї? Мотузочок кріпився в спеціальний отвір на корпусі гаджета. Таким чином ще підкреслювали статусність – адже не кожен міг дозволити собі дорогий девайс. Нині це вже в минулому, як і носіння телефону на поясі в кобурі.