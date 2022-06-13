Найкращі оболонки для Android смартфонів

У 2022 році майже кожен виробник має власний інтерфейс, в який він обертає стоковий Android. Однак не всі бренди роблять це однаково добре. Деякі оболонки виходять настільки невдалими, що отримують розгромні відгуки користувачів, в той час як інші швидко набирають популярності. Саме про останні сьогодні й йтиметься.





№5 – ColorOS

Інтерфейс, яким оснащуються смартфони OPPO. Неозброєним поглядом видно, що його розробники сильно надихалися iOS і тому підрізали у купертиновців безліч різних фішок, зокрема, оформлення шторки. Загалом користувачі відгукуються про ColorOS позитивно, відзначаючи стабільну роботу та приємний дизайн з інтуїтивно зрозумілою архітектурою.

№4 – RealmeUI

RealmeUI – ще один інтерфейс для смартфонів BBK. Він розповсюджується на моделях Realme. Останнє оновлення привнесло цілу низку цікавих функцій – просунутий режим Always On Display, дизайн Fluid Space, а також об’ємні іконки.

№3 – OneUI

Довгий час користувачі лаяли корейців за те, що вони забили на OneUI, але недавно Samsung взялася за розум і переробила власний інтерфейс. Як підсумок, зараз це один із найкращих інтерфейсів для Android, як у плані функціоналу, так і щодо дизайну. Ключовою особливістю оболонки перед китайськими конкурентами є відсутність інтегрованої реклами.

№2 – MIUI

Якщо говорити про те, який інтерфейс є найбільш функціональним, то тут конкурентів у MIUI просто немає. Оболонка Xiaomi у цьому плані здатна дати фору будь-кому. Доповнюється це приємним дизайном, а також великою кількістю реклами.

№1 – OxygenOS

На думку багатьох, OxygenOS – найкращий інтерфейс для Android-смартфонів. Не погодитися з такою думкою важко, оболонка поєднує в собі великий функціонал і дизайн чистої версії Android. До того ж, інтерфейс не має жодної реклами.