Рекомендации по выбору наушников

Прогулки в парке под любимую музыку, занятия спортом, просмотр кино и сериалов, онлайн-созвоны с коллегами, прослушивание книг, долгие поездки в шумном транспорте, гейминг, стриминг – это лишь часть тех занятий, где могут понадобится наушники. Мы редко используем наушники в короткий промежуток, чаще всего мы носим их длительное время. Поэтому важно купить наушники именно под вас и ваши потребности.





Характеристик и видов наушников достаточно много на любой вкус.

Как выбрать наушники

Как при покупке любой техники нужно для начала определиться с бюджетом и целью для чего нужен девайс.

Например, часто наушники без микрофона обеспечивают гораздо лучшее и чистое качество звука, чем гарнитура. Потому что технически основная задача наушников — обеспечить качественный звук для прослушивания музыки, а основная задача гарнитуры — четкое распознавание голоса. Соответственно, если у вас нет цели использовать наушники для звонков, вы можете не акцентировать внимание на микрофоне среди всех технических характеристик. Или если для вас принципиально важно качество звука, то вы скорее специально будете смотреть модели без микрофона, но с хорошей шумоизоляцией и высокой частотой.

Если вы уже понимаете для чего вам нужны наушники, пришло время ознакомиться с тем какие же есть разновидности. Наушники бывают полноразмерные, накладные и вкладыши.

Полноразмерные наушники

Это наушники, которые полностью охватывают и закрывают ваши уши. Они, как правило, довольно большие и могут быть открытыми или закрытыми – зависит от задней крышки динамика она либо с решеткой, либо герметично закрыта. Полноразмерные наушники стоит купить тем, для кого важна чистота звука, басс и очень хорошая изоляция от посторонних шумов. Эти наушники за счет размера и мягкости амбушюр считаются самыми удобными для долгого использования. Но самыми неудобными в плане портативности и количества места, которое они занимают.

Накладные наушники

Не критично отличаются от полноразмерных, но явно меньше и не покрывают ваше ухо полностью. Они накладываются на уши, а не охватывают их. Купить накладные наушники может стать компромиссным решением для любителей хорошего звука и портативности наушников.

Наушники-вкладыши

Самый портативный вариант, занимает немного места. Их можно использовать на ходу и почти не переживать, что они с вас спадут, так как они находятся внутри уха. Благодаря этому кстати они обеспечивают некоторую изоляцию от внешнего шума.

Минус таких наушников, что иногда качество звука в них может быть ниже, чем в полноразмерных. Ну и конечно их легко потерять. Некоторые модели могут выпадать из ушей, поэтому не каждая модель подходит для занятий спортом, вопреки часто встречающемуся мнению, что вкладыши идеальны для этого.

Нужны ли отдельные наушники для компьютера

В целом вы можете использовать одни и те же наушники как со смартфоном, так и с компьютером при условии, что это bluetooth подключение или у вас совпадает порт для входа. Но иногда есть необходимость выбрать разные наушники для смартфона и компьютера. Как пример используем случай, если телефон у вас от Apple, а компьютер от другого производителя и у вас нет возможности подключить airpods к компьютеру.

На что обратить внимание, когда решил купить наушники

Когда выбираете наушники обратите внимание на такие характеристики:

Тип подключения

Для блютуз наушников время автономной работы

Тип микрофона

Тип подключения

Наушники могут быть проводными или беспроводными. Покупая проводные наушники обязательно уточните совпадает ли тип подключения с тем, что может предоставить ваш гаджет. Если вы выбираете блютуз наушники стоит проверить версию блютуза на наушниках и компьютере, смартфоне – для идеальной работы они должны совпадать. Гарнитура для компьютера чаще всего имеет стандартные разъемы для подключения.

Автономное время работы

При покупке беспроводных наушников важно учитывать время их автономной работы. В среднем это может быть 4-6 часов. Определите совпадает ли это с вашими потребностями. Если время работы наушников для вас критично можно купить наушники с гибридным типом подключения. И тогда в случае если батарея сядет, вы сможете продолжить работу вашего гаджета через шнур.

Тип микрофона

Микрофон в наушниках может быть встроенным, находиться на проводе или держателе. Если для вас играет большую роль качество воспроизводимого вами звука, то стоит выбирать микрофон на держателе. С его помощью можно отрегулировать звук за счет приближение или отдаления микрофона.

Встроенная конструкция — одно из худших креплений для микрофона. Помимо голоса пользователя, он часто улавливает все окружающие звуки и шумы. Единственный плюс такого крепления — незаметность и хороший эстетический вид гарнитуры в целом.

Также при подборе модели наушников можно разобраться в таких терминах как импеданс, частотный диапазон, АЧХ.

Какие наушники выбрать

Для тех, кто работает и проводит онлайн-созвоны будет актуален выбор среди гарнитур. Нужно будет разобраться в настройках и типах микрофонов, в вариациях подключения наушников к разным устройствам.

Чтобы комфортно использовать наушники при активном движении лучше подбирать беспроводную модель, наушники вкладыши или шейные наушники. Отлично будет обратить внимание в этом случае на водоотталкивающие покрытие.

Кому важно погрузиться в звук наушников и не отвлекаться на посторонний шум главным критерием будет шумоизоляция. В таком случае стоит добавлять в корзину полноразмерные, накладные закрытые наушники или вкладыши. Этот же параметр стоит учитывать при работаете из офиса или другого шумного помещения.

Если вы геймер, то для вас есть целый ряд геймерских гарнитур.

Профессиональный музыкант или будущий Dj обратит внимание на полноразмерные наушники высшей ценовой категории и специфических брендов, которые делают акцент на технике для специалистов связанных с музыкой.

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