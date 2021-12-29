Експерти розповіли, як вибрати ноутбук в 2021 році: недорогий, але добротний

Якщо ви бажаєте купити недорогий і хороший ноутбук, потрібно взяти до уваги низку критеріїв вибору. Це виробник пристрою, тип корпусу, комплектуючі, дисплей, охолодження та інші параметри. Бажаєте познайомитися з ними ближче? Читайте нашу статтю.





Купуючи ноутбук, хочеться, щоб він коштував недорого, працював швидко і довго, тягнув сучасні ігри і виглядав ефектно. Однак у бюджетному сегменті часто доводиться йти на компроміс та чимось жертвувати, наприклад, зовнішністю, характеристиками чи автономністю.

Щоб вам було простіше зробити вибір, у цій статті ми розповімо, на що потрібно в першу чергу звернути увагу при виборі хорошого та доступного лептопа, а потім запропонуємо вашій увазі рейтинг ноутбуків, відібраних за різними критеріями. Це спростить майбутню покупку.

ВИРОБНИК

У 2021 році сегмент недорогих ноутбуків великий, а виробників, які збирають бюджетні лептопи, дуже багато. Ми рекомендуємо не розглядати китайські чи інші компанії, відомі вузькому колу любителів техніки, а зосередити увагу на популярних брендах, що випускають доступні моделі для різних завдань.

До таких виробників відносяться Acer, Asus, Dell, HP та Lenovo. Саме до їх ноутбуків варто придивитися у магазині або на сайті. Ці бренди збирають техніку різних цінових категорій, у тому числі бюджетну. Їхня продукція привертає увагу якістю та надійністю, гарними комплектуючими та привабливим зовнішнім виглядом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні параметри ноутбука – це найважливіший критерій вибору. Саме їм ми приділимо особливу увагу, тому що від них залежатиме, як працюватиме ваш пристрій та які завдання він зможе виконувати.

ДИСПЛЕЙ

У недорогих ноутбуках зазвичай використовуються бюджетні TN-матриці з невеликими кутами огляду та посередньою яскравістю. Роздільна здатність у цих випадках не Full HD (1920х1080), а HD (1366х768), але навіть так картинка виглядає чудово, а пікселі помітити дуже проблематично.

Найкращим рішенням стане модель з Full HD екраном та матрицею IPS або VA. У цьому випадку ви отримаєте високу яскравість, відмінну якість картинки, а також кути огляду 178 °, що дозволяють дивитися на екран практично з будь-якого місця в приміщенні.

ПРОЦЕСОР

Процесор – серце ноутбука. Від нього багато в чому залежить швидкість роботи та продуктивність обраної моделі. Дешевше коштуватимуть пристрої з чіпами від AMD. Що стосується Intel, то можна звернути увагу на нехай не на нові, але все ще популярні процесори восьмого і дев’ятого поколінь.

Серед найдоступніших моделей AMD виділяються серії E1 та E2. Вибирайте їх тільки якщо плануєте брати простенький лептоп для офісних завдань. Якщо потрібно щось потужніше, розгляньте лінійки A4 та A6. А найпродуктивніші та відносно недорогі – це процесори AMD A9. Купуючи бюджетний ігровий ноутбук, варто подивитися на AMD Ryzen 3 і Ryzen 5.

У Intel найпростіша і найдешевша лінійка – це процесори Celeron. Серія Pentium краща, але коштує дорожче. Оптимальним варіантом для всіх завдань будуть процесори Intel i3 поколінь 8-9 або більше. Вони мають відмінне поєднання якості та ціни, а також підходять навіть для геймерських лептопів.

Якщо ви не знаєте, процесори якого виробника вибрати, можна сказати наступне: моделі AMD дешевші, але у процесорів Intel краще енергоефективність. Вона впливає практично на все: розмір та вагу ноутбука, час автономної роботи, швидкодію тощо. Більш-менш рівні за всіма показниками серії Intel Core та AMD Ryzen, проте перші коштують дорожче.

ОПЕРАТИВНА ПАМ’ЯТЬ

Хороший і недорогий ноутбук повинен швидко відповідати на дії користувача, тому крім процесора, важливе значення має оперативна пам’ять (ОЗП), її обсяг і тип.

Для простих офісних завдань, роботи з документами та серфінгу в інтернеті потрібно щонайменше 4 ГБ оперативної пам’яті. Цікавішим рішенням стануть 8 ГБ ОЗП, вони підійдуть і для ігрового ноутбука. Ідеальний варіант – 16 ГБ оперативної пам’яті.

Купуючи уточніть тип ОЗП. Це має бути DDR4, що сьогодні використовується повсюдно. Попереднє покоління – DDR3 – зустрічається дуже рідко, зіткнутися з ним практично неможливо, але все ж таки варто враховувати цей нюанс.

В багатьох моделях ноутбуків оперативну пам’ять можна докупити і додати пізніше. У цьому випадку вибирайте пристрій із двома слотами для ОЗП, щоб згодом можна було придбати другу планку та зробити свій девайс максимально швидким.

ВБУДОВАНА ПАМ’ЯТЬ (HDD ТА SSD)

З здешевленням матеріалів у бюджетних ноутбуках стали з’являтися швидкі диски SSD, на які зазвичай встановлюють систему. З ними комп’ютер запускається 10-15 секунд, а потім з високою швидкістю працює з усіма типами файлів та вирішує поставлені завдання.

У бюджетному сегменті буде класичний HDD-диск мінімум на 500 ГБ. Цього обсягу вистачить для роботи та розваг. У дорожчих моделях можна знайти SSD-диск. Мінімально допустимий об’єм – 120 ГБ, але спробуйте пошукати варіанти на 240 ГБ та вище. У доступних ноутбуках вони зустрічаються дуже рідко, але бувають.

ВІДЕОКАРТА

У найдешевших лептопах немає дискретної (окремої) відеокарти, а за графіку відповідає вбудований графічний адаптер. Такі моделі не створені для ігор, але навіть вони потягнуть якісь нескладні іграшки, наприклад десятирічної давності.

Для запуску чогось сучаснішого потрібні більш просунуті відеокарти. У більшості випадків бюджетні ноутбуки мають недорогі моделі від nVidia GeForce MX110 і вище, а також GeForce 710M/820M/840M/920M/940M або Radeon R5 M330/R5 M430/520/530 і так далі.

Оптимальними варіантами будуть GeForce MX130, GeForce 1050 або GeForce GTX 1650. Останні дві актуальні для найдешевших ігрових ноутбуків, в офісних моделях є тільки серія MX.

З цими відеокартами можна пограти в простенькі, але сучасні ігри на мінімальних або середніх налаштуваннях, наприклад, CS:GO або League of Legends.

ПЕРИФЕРІЯ

З периферією розібратись досить просто, тому що навіть найдоступніші сучасні ноутбуки оснащені Wi-Fi і Bluetooth-модулями, картридерами, веб-камерами, стереодинаміками, мікрофонами і навіть DVD-RW-приводами (так, такі моделі ще є навіть серед нових).

Звичайно, все це може бути різної якості, працювати з допомогою різних діапазонів, технологій, функцій та іншого, але основна база, що забезпечує всі основні функції лептопа в 2021 році, є навіть у найдоступніших моделях. Але іноді можна зустріти ноутбук без камери або LAN-роз’єму, що уможливить вихід у мережу тільки через Wi-Fi.

ВИСНОВКИ

Серед виробників ноутбуків краще вибирати моделі від Acer, Asus, Dell, HP та Lenovo, а також тих компаній, офіційні представництва та сервісні центри яких є у вашій країні, місті. Корпус бажано вибирати металевий або з частковими вставками з алюмінію, але в бюджетних моделях це буде пластик. Варто надати перевагу екрану з IPS-матрицею і хорошими кутами огляду, а також матовому, щоб не відблискував на сонці. Оптимальна роздільна здатність – Full HD. Якщо бюджет вкрай обмежений, підійдуть варіанти з TN-матрицями та роздільною здатністю 1366 на 768 пікселів. Для покупки хорошого недорогого ноутбука краще шукати варіанти з процесорами Intel i3 сьомого, восьмого або нових поколінь. З AMD – Ryzen 3 і 5. Якщо бюджет обмежений, розгляньте процесори Intel Pentium. Для найпростіших завдань підходить будь-який вбудований відеочіп. Якщо вас цікавлять ігри, зверніть увагу на моделі з відеокартами не нижче GeForce MX130. Мінімум оперативної пам’яті для стабільної та швидкої роботи ноутбука – 4 ГБ. Оптимально – 8 ГБ. Після покупки можна згодом додати ще 8 ГБ, але для цього в лептопі має бути два слоти для ОЗП. Мінімальна кількість вбудованої пам’яті – HDD диск об’ємом 500 ГБ. Оптимально – 128 ГБ SSD + 500 ГБ HDD. Ідеально – від 240 ГБ SSD + 1 ТБ HDD. Список доступної периферії потрібно дивитися опційно та вибирати під себе. Наприклад, деяким користувачам у 2021 році все ще потрібний DVD-RW привід, іншим – ні. Також потрібно звернути увагу на кількість USB-роз’ємів та наявність LAN-роз’єму.

НАЙКРАЩІ НЕДОРОГІ НОУТБУКИ

Якщо ви маєте труднощі з самостійним вибором, зверніть увагу на наш рейтинг недорогих ноутбуків. У ньому ми відібрали найцікавіші пристрої, доступні у продажу на сьогодні, за різними критеріями.

ASUS PRO P1440FA-FQ3043T – НАЙКРАЩИЙ НЕДОРОГИЙ КОМПАКТНИЙ НОУТБУК

Екран: 14 дюймів, TN, 1366х768

Процесор: Intel Core I3 10110U

ОЗП: 8 ГБ

ПЗП: SSD 256 ГБ

Відеокарта: вбудована, Intel UHD Graphics 620

ОС: Windows 10 Home

Компактний, легкий ноутбук добре підійде тим, кому часто доводиться брати техніку в дорогу. Процесор Intel Core I3, 8 ГБ ОЗП та SSD 256 ГБ забезпечують високу продуктивність. Простий доступ до комплектуючих дозволяє виконувати їхній легкий апгрейд.

У ноутбука матовий дисплей, що усуває відблиски та знижує навантаження на очі при тривалій роботі з пристроєм. Він виділяється чітким зображенням, різкістю, високою контрастністю та гарною кольоропередачею. Модель оснащена DVD-приводом, також на корпусі є роз’єм для навушників, 3 порти USB 3.1, 1 порт USB 2.0, HDMI, VGA, Ethernet.

HP 15S-EQ1145UR – НАЙКРАЩИЙ НЕДОРОГИЙ НОУТБУК ДЛЯ ОФІСНИХ ЗАВДАНЬ ТА СЕРФІНГУ В ІНТЕРНЕТІ

Екран: 15,6 дюйми, IPS, 1920х1080

Процесор: AMD Athlon 3020E

ОЗП: 4 ГБ

ПЗП: SSD 256 ГБ

Відеокарта: вбудована, AMD Radeon Graphics

ОС: Windows 10 Home

Якщо вам потрібен ноутбук для офісної роботи або серфінгу в інтернеті, зверніть увагу на цю модель. Процесор від AMD та 4 ГБ ОЗП допоможуть у вирішенні нескладних завдань, а SSD-диск забезпечить швидке завантаження операційної системи та встановлених програм.

Якісний IPS-екран з Full HD роздільною здатністю добре підходить для перегляду серіалів та фільмів. Акумулятор ємністю 41 Вт/год забезпечує до 7 годин безперервної роботи. Тонкий корпус та легка вага дозволяють комфортно брати пристрій із собою у дорогу. На корпусі є 2 порти USB 3.1 Type A, порт USB Type-C, вихід HDMI, комбінований роз’єм для навушників та мікрофона. Дисковід відсутній.

ACER ASPIRE 3 A317-52-373U – НАЙКРАЩИЙ НЕДОРОГИЙ НОУТБУК З ВЕЛИКИМ ЕКРАНОМ

Екран: 17,3 дюймів, IPS, 1600х900

Процесор: Intel Core i3 1005G1

ОЗП: 8 ГБ

ПЗП: SSD 256 ГБ

Відеокарта: вбудована, Intel UHD

ОС: Windows 10 Home

Якщо Ви плануєте постійно використовувати ноутбук для перегляду фільмів або серіалів, розгляньте цю модель. Великий IPS-екран пропонує хорошу передачу кольору, а процесор Intel Core i3, 8 ГБ ОЗП і SSD 256 Гб забезпечують високу продуктивність і швидку роботу операційної системи Windows і встановленого програмного забезпечення.

Корпус пристрою виконаний із матового пластику. Модель оснащена вбудованою камерою та мікрофоном. Акумулятор ємністю 36 Вт/год забезпечує тривалий час автономної роботи. DVD-привід відсутній, є 2 порти USB 2.0 Type A і 1 порт USB 3.2 Gen 1, вихід HDMI, LAN, комбінований роз’єм для підключення навушників та мікрофона.

ACER ASPIRE 3 A315-56-52VY – НАЙКРАЩИЙ НЕДОРОГИЙ ПОТУЖНИЙ НОУТБУК

Екран: 15,6 дюймів, TN, 1366х768

Процесор: Intel Core i5 1035G1

ОЗП: 8 ГБ

ПЗП: SSD 256 ГБ

Відеокарта: вбудована, Intel UHD Graphics

ОС: Windows 10 Home

Продуктивний ноутбук із чотириядерним процесором, 12 ГБ ОЗП та SSD диском об’ємом 256 ГБ підійде для вирішення різних завдань, у тому числі і ресурсомістких. За співвідношенням «ціна-продуктивність» це одна з найцікавіших пропозицій у недорогому сегменті.

Щоб зробити потужний ноутбук і не збільшити його вартість, виробник частково пожертвував екраном. Тут використовується матриця TN, а роздільна здатність – 1366х768. Антиблікова поверхня дозволяє працювати або грати навіть при яскравому освітленні. Модель оснащена веб-камерою та вбудованим мікрофоном, двома портами USB 2.0 Type A та одним портом USB 3.1 Gen 1, виходом HDMI, портом Ethernet та комбінованим роз’ємом для навушників та мікрофона. DVD-привід відсутній. Блок живлення потужністю 45 Вт забезпечує автономну роботу 8 годин.

LENOVO IDEAPAD 3 14ARE05 – НАЙКРАЩИЙ НЕДОРОГИЙ НОУТБУК З ТРИВАЛИМ ЧАСОМ АВТОНОМНОЇ РОБОТИ

Екран: 14 дюймів, IPS, 1920х1080

Процесор: AMD Ryzen 3 4300U

ОЗП: 4 ГБ

ПЗП: SSD 128 ГБ

Відеокарта: вбудована, AMD Radeon Graphics

ОС: Windows 10 Home

Якщо ви хочете купити недорогий ноутбук, здатний довгий час опрацювати від акумулятора, зверніть увагу на цю модель. Вона пропонує до 14,4 годин використання без підключення до мережі, а компактні розміри та легка вага забезпечують комфортне транспортування ноутбука.

Крім габаритів та часу автономної роботи, пристрій привертає увагу якісним IPS-екраном з роздільною здатністю Full HD. Потужний процесор, 4 ГБ ОЗП та SSD-диск забезпечують високу продуктивність та швидку роботу. На корпусі пристрою є один USB-порт 2.0 Type A, 2 порти USB 3.2 Gen1 Type A, вихід HDMI та суміщений роз’єм для мікрофона та навушників. DVD-привод відсутній.

ВИСНОВОК

Якщо ви хочете купити недорогий ноутбук, критерії вибору, запропоновані у статті, допоможуть вам придбати справді якісний пристрій, доступний за ціною. А якщо у вас виникнуть складнощі з підбором певної моделі, знайомтеся з ноутбуками, які представлені в нашому рейтингу. Серед них є пристрої для серфінгу та офісних завдань, з великим екраном, тривалим часом автономної роботи, компактними розмірами та потужними параметрами. Знайомтеся з ними та вибирайте для себе оптимальне рішення, що відповідає вашим потребам та завданням.