Складено ТОП розводів в туристичний сезон

Під час туристичних сезонів не тільки авіа-компанії і компанії готелів добре збагачуються на подорожуючих сім’ях, але і самі країни, в які люди відправляються. Давайте більш детально з цим розберемося, щоб в майбутньому, вас в чужій країні, не змогли провести любителі наживи.





Апельсиновий сюрприз

Всі дії відбувалися в Тунісі. Місцеві продавці підійшли до молодій сім’ї і пригостили їх солодким апельсином. Спочатку давали невеликими шматочками, але порцію постійно збільшували. В результаті кожен з’їв по апельсину. В плоди дорослих вони щось підмішали, тому що подружжя останнім що пам’ятали, це як продавці тікали з їх дорогим фотоапаратом. Ще один доказ того, що не можна нічого брати з рук незнайомих людей.

Нахабний водій

Дії відбувалися в Анталії. Більшість українців люблять проводити свою відпустку в цьому місті. Одного разу, молодій парі потрібно було доїхати до однієї локації. Таксі в Туреччині дуже дороге, тому вони вирішили поїхати на автобусі.

На той період проїзд на одну особу становив 14 турецьких лір на кожного, в сумі виходить 28. Наші герої розповіді дали водієві 100 турецьких лір, але здачу їм не повертали. Потім вони вже почали вимагати, але нахаба почав запевняти, що такої купюри не було. Якби молода людина не пригрозила поліцією, то гроші, можливо, не вийшло б повернути.

Чоботарі

У Туреччині їх зустріти – звичайне явище. Вони підходять до перехожих і починають чистити взуття, а потім просять плату за це. Причому це роблять як діти, так і дорослі. Але ось дорослі чистильники взуття воліють більше робити це для туристів. Особливо для тих, хто погано володіє місцевою мовою.

Вони вимагають за сою роботу невиразну ціну, а потім посилаються на те, що у туристів поганий рівень володіння мови і пропонують дати велику суму, а натомість, чоботар дасть здачу. Але цього не відбувається, як тільки приїжджі дають гроші, то він відразу ж з ними тікає.

Нахабні офіціанти

Молода пара сиділа за столом шикарного ресторану і після закінчення обіду їм принесли чек. Вони спочатку надали карту, але чомусь апарат, раптом, перестав працювати. Тоді чоловік дав офіціантові купюру і хотів переглянути рахунок, але той його швидко вихопив і приніс кілька залізних монет.

Довести яка була сума неможливо. Відвідувачі влаштували великий скандал. Тому в незнайомих місцях уважно стежте за тим, що в будь-якому випадку стосується ваших грошей.