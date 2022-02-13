Загадкова риба-наполеон: до 6 років усі рибини дівчатка, а потім раптово змінюють стать

Хто це: коротун з величезними амбіціями, і величезний морський дивак? Правильно, це Наполеон! Геополітика і кулінарія нас поки що не дуже цікавлять, а ось усяка морська шалена живність — ще як! Сьогодні у нас в гостях риба-наполеон, і ми дізнаємося, як вона докотилася до такого життя.





Впізнати Наполеона, що раптово з’явився в полі зору, дуже просто. На відміну від низькорослого корсиканця, риба-наполеон в першу чергу вселяє повагу своїми розмірами. Максимальна довжина підводного імператора близько двох метрів, а вага – до 190 кілограмів! Але якщо цього мало, зверніть увагу на лоб істоти — на честь виросту на голові їй і дали ім’я — він здорово нагадує головний убір відомого полководця.

Іронічно, що риба-наполеон за розмірами більша, ніж сам Наполеон, але вона геть-чисто позбавлена ​​його войовничої натури. Рибина флегматично борознить коралові рифи Червоного моря та тропічних регіонів Індійського та Тихого океанів.

Проте меню у риби таке ж масштабне, як список перемог французького полководця. Жере риба-наполеон все: пухкі губи (які дали назву цілого роду риб: Рубанам) приховують за собою потужні щелепи, втикані міцними зубами. Ці зуби дозволяють кришити в пил раковини молюсків, щипасті панцирі крабів, руйнувати морських їжаків і перемелювати кістки меншим рибам. Навіть отруйні види для наполеона – не більше, ніж закуска.

М, суп із аквалангіста! Як я люблю (якщо що, це просто вдало поставлений кадр, риба людей не їсть)!

Визначний інтелект – ще одна риса, що поєднує рибу з французом. Наполеон, як і Бонапарт, має неабиякий темперамент і дуже любить спілкування з людьми, як не дивно.

Проживаючи на глибинах до 30 метрів, цей гігант із задоволенням дає себе чухати, годувати та фотографувати у всіх мислимих ракурсах. 30 метрів — не дуже глибоко, тому заповзятливі місцеві споряджають екскурсію з аквалангом до місць проживання наполеонів. Всі залишаються в плюсі: туристи задоволені, риби ситі, а місцеві з грішми.

Але ж ви дочитали до цього місця тільки заради історії про зміну статі, не кривіть душею. Гаразд, ось вам цікавий факт із життя імператорів: до 6 років наполеон є Жозефіною.

На всіх фото раніше були самці. Самки наполеонів менші і червоніші, ніж їхні благовірні.

Спочатку всі риби-наполеони самки, однак у період з 6 до 14 років вони можуть запросто стати самцем ! Так неквапливі гіганти регулюють співвідношення статей у своїй популяції. Що тут скажеш – справді великий стратег!

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