Україну накриє метеоритний дощ Персеїди: як правильно фотографувати на смартфон

«Ніч падаючих зірок» стане доступною для милування українцям вже цієї ночі. Сьогодні ввечері це явище досягає максимуму. Що таке Персеїди і як їх побачити, розповідаємо в цьому матеріалі.





Персеїди, або фрагменти, що залишилися після проходження комети 109P / Свіфта-Туттля, названі на честь сузір’я Персея. Саме з цього напрямку слід шукати «падаючі зірки», тобто метеоїди, які, потрапляючи в атмосферу Землі, згорають у ній, створюючи короткочасне явище, яке завжди вражало уяву людства.

Звичайно, метеори падають в атмосферу Землі цілий рік, але саме рій Персеїд має дві чудові якості. По-перше, це його активність, хоча цього року вона досить середня через те, що явище збігатиметься з повним місяцем. Тим не менш, він може забезпечити до 100 явищ на годину протягом свого часу. Друге – це досить прозаїчний факт, що теплі серпневі ночі ідеальні для спостерігання допізна (до ранку?) під відкритим небом. Безперечно, подібне явище в січні не має шансів на подібний успіх.

Як і коли дивитися Персеїди 2022?

Цього року «полювання» на Персеїди триває з 17 липня по 14 серпня, але чим ближче до піку в ніч з 12 на 13 серпня , тим більше шансів побачити кілька метеорів. Крім того, цього разу максимальна ніч також буде безмісячною, що, безумовно, полегшить спостереження, які може зіпсувати лише висока хмарність.

Звичайно, умови спостереження будуть тим кращими, чим далі ми знаходимось від штучних джерел світла. Також непогано буде утриматися від погляду на екран телефону – його яскраве світло ефективно ускладнює адаптацію очей до темряви. Тому перед спостереженням варто просто звикнути до нього. Сядьте або ляжте і дивіться на небо кілька хвилин. У таких умовах, навіть при повному місяці, який ускладнює спостереження, ви зможете спостерігати деякі падаючі зірки.

Хоча метеори падатимуть із сузір’я Персея над північно-східним горизонтом, найкращий спосіб побачити феномен падаючої зірки – спостерігати за всім небом.

Як сфотографувати Персеїди 2022 на смартфон?

Якщо у вас немає професійного обладнання, ви повинні взяти штатив і, звичайно, смартфон, щоб спостерігати та фотографувати Персеїди. Якщо його камера має вбудований ручний режим, є шанс зробити гарні знімки.

По-перше, доцільно використовувати ширококутний об’єктив. Це дозволить побачити більшу ділянку неба і вловити Персеїди з найвіддаленіших його куточків.

По-друге, варто увійти в ручний режим («Профі») камери і вручну виставити там два значення. Перше – це чутливість ISO – її варто тримати на рівні 800-1600. Найголовніше, щоб на фото було якомога менше шумів, тому при необхідності його доведеться коригувати. По-друге, це «S» – попередній вибір витримки. Тут схоже – не варто перебільшувати. Спробуйте різні налаштування, поки не отримаєте найкращі зображення. Удачі!

Хоча наших очей достатньо, щоб шукати Персеїди, ніщо не заважає нам уважніше розглянути небо за допомогою навіть найпростішого телескопа.