Які смартфони на Android краще не купувати і чому

Покористувався я айфоном і зрозумів, що Android-смартфони взагалі нічим не гірше. Причому зовсім необов’язково купувати саме флагман. Буде досить апарату з середнього сегмента тисяч так за 15, за 20. Головне – вибрати щось нормальне. А ось це вже не так просто, як здається. Незважаючи на те що всі смартфони на Android оснащуються одним і тим же залізом, та й з функціональної точки зору майже однакові, брати аби що не можна ні в якому разі. Проте, у мене є відповідь на питання, який Android-смартфон краще купити.





Давайте визначимося на березі. Я не буду рекомендувати конкретні моделі. З нею ви визначитеся самі. Я назву лише бренд, який, з мого досвіду, випускає найбільш вдалі з точки зору функціональності і зручності використання смартфони, і пояснюю, чому не варто купувати інші.

Які смартфони на Android краще не купувати

Смартфони Xiaomi і все її похідні – це не найкращий вибір

Почнемо з кінця. На мій погляд, ні в якому разі не можна купувати смартфони OnePlus, Xiaomi, Samsung, Redmi і Poco. Зрозуміло, якщо це не флагмани, але ми про них не говоримо. Сьогодні тема нашого обговорення – це саме доступні апарати в сегменті від, скажімо, 8 до 12, а краще до 18-20 тисяч гривень. Бо далі вже йдуть флагмани, а наша мета – заощадити.

Ключова причина, через яку я не рекомендую купувати смартфони OnePlus, – це їхня підтримка. Доступні апарати цього бренду – а це вся лінійка Nord, крім N200, але він дуже дорогий – оновлюються всього лише рік. Тобто нова версія їм світить всього одна, а вже коли вона вийде – не так важливо. Так, на другий рік підтримка не припиняється, але обмежується тільки оновленнями безпеки, які взагалі нікому не вперлися.

Xiaomi, Poco і Redmi брати не раджу відразу з кількох причин:

Xiaomi може кинути їх підтримку на півдороги і не випустити навіть обіцяних оновлень для не найбільш старих пристроїв;

Оновлення MIUI, на якій працюють ці смартфони, посередні з точки зору стабільності, і можуть перетворити апарати в цеглу;

MIUI неймовірно нашпигована рекламою. Незважаючи на те що останнім часом її стало менше, реклами в прошивці все одно дуже багато.

Смартфони Samsung – принаймні лінійка Galaxy A – жахливо нестабільні. Мало того, що сканер відбитків у екрані у них працює абсолютно огидно, так згодом вони і самі починають гальмувати. Розігнати їх при цьому практично неможливо, якщо не виконати повне скидання до заводських налаштувань. Так що вже через півроку ви отримаєте лаги смарту, яким не захочете користуватися.

Який смартфон краще купити

Смартфони Huawei і Honor – мої найулюбленіші

А ось смартфони Huawei і Honor, якими я користуюся вже більше двох років, від усіх цих недоліків позбавлені. Я не знаю, як у китайців так вийшло, але працюють їх смартфони просто прекрасно. Мій Honor View 20, який ні разу не перезавантажувався і не чистився, працює так, як працював в перший день після покупки.

Він дуже швидкий і ніколи не зависає;

Він підтримує крутий нічний режим, який навіть краще, ніж у iPhone 12;

У Huawei є своє хмарне сховище з вигідними тарифами;

Huawei рідко випускає оновлення безпеки, але нові версії ОС для них виходять в термін.

Так, останнім часом смартфони Huawei і Honor перестали підтримувати сервіси Google, але, як не крути, у них є заміна.

Не потрібно боятися Harmony OS, на яку Huawei перевела всі свої смартфони. Це дуже хороша платформа. Вона швидка, функціональна і дуже універсальна. А по зручності вона взагалі не відрізняється від EMUI, так що нею можна користуватися, не боячись, що ви чогось не зрозумієте або з чимось не впораєтеся. Адже розробники у Harmony OS – ті ж самі, що у EMUI і Magic UI, і вони відмінно знають, як потрібно робити хорошу прошивку.