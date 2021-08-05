В Україні почнеться примусова вакцинація: названі умови

У нашій країні збираються почати обмежувати в правах тих громадян, які відмовилися вакцинуватися від COVID-19. Такі заяви вже робилися неодноразово. Так, нещодавно про це у себе в Фейсбуці написав Михайло Радуцький, голова комітету Верховної ради з питань здоров’я нації.





Кого торкнуться нові правила

Чиновник нагадує, що нещодавно МОЗ анонсувало норму, за якою вісімдесят відсотків вчителів повинні бути щеплені. На його думку, такі ж правила повинні бути введені і для інших людей, які працюють з великими масами народу – наприклад, лікарів, працівників сфери громадського харчування, водіїв громадського транспорту. Також він звертає увагу, що якщо раніше вакцин в нашій країні не вистачало, то тепер ситуація стала набагато краще.

Ряд експертів відзначає, що з точки зору закону така ініціатива – далеко не найкраща. Вакцинація «добровільно-примусового» характеру вже вводиться в багатьох країнах, і люди часто ставляться до неї як до порушення їхніх прав. Особливо гостро стоїть питання з тими, хто не може вакцинуватися за станом здоров’я. Багато громадян можуть почати буквально завалювати скаргами відповідні органи, що не може не позначитися на економічному та суспільному житті нашої країни.

Серед тих, хто постраждає першими, експерти називають, зокрема, працівників ресторанного бізнесу. У цій сфері працює багато молодих людей, які не перебувають в зоні ризику і тому не хочуть поки що робити щеплення. За словами експертів, багато рестораторів буквально моляться, щоб цей закон не був прийнятий, адже інакше вони залишаться зовсім без співробітників. Громадське харчування вже втратило дуже багато через локдауни, і нинішні ініціативи можуть його просто вбити.

Також велику небезпеку становить можливість появи «чорного ринку» довідок. Щось подібне вже існує в Росії, де нещодавно був затриманий «закладник», що поширював фальшиві сертифікати. Схожі повідомлення надходять і з інших країн, де введена обов’язкова вакцинація.