В Україні знизиться тариф на електроенергію, але її почнуть відключати

Нещодавно були озвучені плани уряду знизити тарифи на електроенергію для населення, однак не все так просто. Так, на даний момент українці платять досить великі суми, однак при цьому ми не страждаємо від відключення електрики, як це було, наприклад, у дев’яності. Найближчим часом все може змінитися.





Яким чином будуть переглянуті тарифи

Як повідомляє уряд, на даний момент планується знизити тариф на електроенергію для українців до 1,2 гривні за кіловат-годину. Досягти цього збираються за рахунок скорочення витрат на ремонт тих електричних мереж, які вже порядком застаріли, і їх можна примусово відключити. Затвердити цей документ повинні найближчим часом, при тому, що порядок денний поки що відсутній на офіційному сайті уряду нашої країни.

Ціни на електричну енергію не знижувалися вже давно – зазвичай вони, як правило, тільки підвищуються. Проте, експерти попереджають, що все може бути не настільки радісно, як деякі можуть сподіватися. Вся справа в тому, що в разі схвалення подібних змін може з’явитися ризик того, що споживачам, особливо в опалювальний сезон, можуть почати вимикати світло набагато частіше і більше, ніж зараз.

В рамках даного законопроекту операторів електромереж можуть зобов’язати значно знизити витрати на ремонт обладнання, особливо того, що вже застаріло. Об’єм заощаджених коштів може скласти шість мільярдів гривень. Ці гроші планується направити на компенсацію пільгового тарифу для простих українців.

В уряді, на щастя, готові розглянути й інший, альтернативний сценарій зниження цін. Він передбачає стабілізацію цін на рівні близько 1,7 – 1,8 гривень за кіловат-годину. Про це повідомляють джерела в Кабінеті міністрів. Такий сценарій дозволить компаніям отримати додатково шість мільярдів гривень і спрямувати їх на продаж населенню електроенергії за зниженою ціною.