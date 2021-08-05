Проблеми з банкоматами ПриватБанку спостерігаються по всій країні: краще не користуватися

Не встигла вгамуватись стара хвиля скарг на постійні блокування грошей в банкоматах, як з’явилася нова. Повідомлення про проблеми з банкоматами приходять з усіх куточків нашої країни, причому страждають в основному банкомати ПриватБанку, найбільшого в Україні банку за кількістю користувачів. У чому ж причина?





Проблеми з банкоматами: хто в них винен

Українці масово скаржаться на неполадки в роботі банкоматів ПриватБанку по всій країні. Як правило, банкомати списують гроші з карти, але не видають їх, видаючи помилку. Як правило, причина таких випадків – в тому, що пристрою для відліку грошей попадається пом’ята купюра, яка в ньому застряє. Однак, з огляду на масовість скарг, на цей раз проблема явно в чомусь іншому.

Приклади подібних історій можна знайти в інтернеті. Все виглядає однаково – банкомат починає відраховувати гроші, зависає і видає помилку, після чого повертає карту. Найчастіше мова йде про суми, досить значні для пересічного українця – часом списуються десятки тисяч гривень, але при цьому не видаються. Далеко не у всіх є час чекати, поки банк вирішить питання з поверненням коштів. Також бентежить той факт, що проблемні банкомати продовжують працювати і далі, і часом на один і той самий банкомат скаржиться кілька людей. Типову історію ми наводимо на даному скріншоті, таких випадків дуже і дуже багато, в чому може переконатися будь-хто.

За словами представників самого «ПриватБанку», причиною може бути програмний збій. Якщо ви станете жертвою подібного бага в роботі банкомату, то вам необхідно звернутися у відділення і написати заяву. Гроші повинні повернутися до вас після того, як банк проведе інкасацію коштів в банкоматах і виявить там надлишок грошей. Зазвичай це займає не більше двох тижнів.