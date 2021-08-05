Названо 5 знаків Зодіаку, які не уявляють свого життя без сварок та скандалів

Розповімо сьогодні про п’ять знаків Зодіаку, представники яких люблять скандали і сварки, хоч і заперечують цей факт. Шукайте в статті себе або своїх близьких. Поїхали!





Овни – треба випустити пар

Овни люблять підливати масло у вогонь. Якщо десь відбувається якась колотнеча, вони обов’язково примчаться туди на всіх вітрилах. І замість того, щоб згладити конфлікт, будуть робити все, щоб суперечка продовжилася.

Енергійна натура Овнів вимагає вогника у відносинах з іншими людьми. Такі екологічні методики “випускання пари”, як крик в подушку або завивання в лісі, їм не до вподоби.

Імпульсивність представників даного знаку Зодіаку може налякати спокійних Раков, Терезів і навіть Риб.

Якщо вам доводилося сперечатися з Овнам, то ви знаєте, що краще злукавити і прийняти їх точку зору, ніж терпіти емоційний надрив у вашу сторону.

Скорпіони – хлюпніть отрути в стаканчик

Скорпіони заперечують, що люблять скандали і нескінченні розбірки, але постійно провокують сварки. Вся справа в тому, що представники даного ЗЗ дуже прискіпливо ставляться до всього. Їх може не влаштувати, як начинка в круасані, який вони купили по акції, так і поведінка партнера.

Скорпіонам здається, що сварки вносять ясність в ситуацію, а значить, їх життя після розборок стає тільки продуктивніше і красивіше.

Але розбирання Скорпіони люблять влаштовувати, як правило, тільки з близькими людьми. Незнайомців вони можуть обдарувати лише рубав реплікою, не більше. А ось друзів і родичів чекає повний аншлаг.

Стрільці – емоційні перепади настрою

Стрільці відомі, як представники позитивного знака Зодіаку. Якщо в їх натільній карті немає поразок, то більшу частину часу вони будуть бачити в світі лише краще, а не намагатися концентруватися на негативі.

Але скандали, все ж, в житті Стрільців займають почесне місце. Їм подобається сперечатися і розуміти, що в баталіях перемагають саме вони. В сварках лежить не злий умисел, а лише азарт і енергія, якою живлються Стрільці від своїх опонентів.

Стрільці люблять розганяти емоційні гойдалки, відправляючи себе по черзі то в бочку з вогнем, то з водою. Жити нудно і одноманітно ці хлопці та дівчата не можуть.

Діви – на обличчі спокій, всередині – буря

Інтелігентні Діви добре шифруються в компашка незнайомих людей. Мовляв, вони такі гуру усвідомленості і правильного способу життя.

Але тих, хто увійшов в їх близьке коло, чекає атракціон, на якому Діви не проти прокататися: то їм не до вподоби капучино в кав’ярні, то клієнт, який залишив негативний відгук. Псують настрій Дівам чужі люди, а ось отримують по повній від Дів – найближчі, яким доводиться підставляти свою жилетку для сліз або навіть бути “хлопчиками для биття”.

Дівам всередині душі хочеться, щоб завжди все було по-їхньому. Тому останнє слово вони люблять залишати за собою.

Близнюки – треба б обуритися

Близнюки на “шкалою скандалізму” трохи нижче тих ЗЗ, про які ми вже сказали. Але додати маселка на розпечену сковороду іноді не проти. Близнюки люблять себе і свою точку зору. Тому коли хтось не згоден з ними, відкривається шоу “До зброї”, де стріляє вогнеметом самовдоволений Близнюк.

У сварках зі Стрільцями та Овнамі Близнюки навіть займуть чільне місце (хоч і всидіти на п’єдесталі їм буде важко). Якщо Близнюки захочуть, конфлікт вичерпає себе, а ось якщо на сторожі войовничий настрій, то легкий розбрат прийме масштаби галактичних нещадних воєн.