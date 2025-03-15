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Опитування показало, скільки українців щодня слідкують в соцмережах за блогерами

Толуб'як Ігор15.03.2025
YouTube

Дослідження показало, як користувачі ставляться до реклами авторів контенту, яких вони дивляться. Дізнайтеся більше про результати.

Кожен четвертий українець дивиться контент від блогерів та авторів спільнот у соцмережах щодня. Про це свідчать результати дослідження, проведеного платформою для взаємодії авторів та бізнесу Blogger Tech.

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Опитування про те, як українці відносяться до реклами у блогерському контенті, проводили з 26 січня до 15 березня 2025 року. У ньому брали участь понад 3,8 тис. респондентів по всій Україні. Згідно з результатами, 24,9% респондентів щодня дивляться контент від блогерів та авторів спільнот. Ще 24,2% роблять це кілька разів на тиждень, а 20,9% — кілька разів на місяць.

Думці блогерів довіряють 36,3% респондентів. Нейтрально та позитивно налаштовані до розміщення реклами половина опитаних. Наприклад, кожен п’ятий готовий бачити подібні оголошення блогерів раз на тиждень, кожен десятий — 2-3 рази на тиждень. Зустрічати рекламу трохи більше кількох разів на місяць згодні 60% респондентів.

Чесність понад усе

Кожен третій купує рекламовані товари або ділиться рекламою з друзями, які можуть зацікавитись такими продуктами. Респондентів у рекламі переважно залучає докладний розбір продукту чи послуги, де вказують як переваги, так і недоліки. Про це заявив 61,9% опитаних. Особистий досвід блогерів цінують 20,4% учасників опитування, наявність знижок та промокодів – 20,9%. Креативна подача «чіпляє» кожного десятого.

Найцікавішим форматом реклами українці вважають відео. Короткі ролики вказали 38,7% респондентів, детальні огляди – 37,4%. Прямі ефіри з демонстрацією рекламованого продукту найбільше цінують 22,4% опитаних. Тестові пости з фото та відео цікаві кожному четвертому. Найменше українці цінують рекламу в форматі історій – її обрали лише 8,7% учасників опитування.

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Якість важливіша за кількість

Кількість підписників у блогера – не головний критерій для ухвалення рішення про покупку. Про це повідомили 83,4% респондентів. Також, згідно з дослідженням, лише кожна п’ята мешканка України купує товари за порадою блогерів. Серед чоловіків показник ще нижчий – лише кожен десятий.

Розміщення у блогерів та авторів спільнот, особливо у відеоформаті, є ефективним каналом продажів для брендів. При цьому аудиторія задає певні вимоги до формату такої реклами: прямолінійного підходу недостатньо, користувачі чекають від інфлюєнсерів чесної думки, особистої оцінки та додаткових стимулів до покупки у вигляді спеціальних знижок та промокодів.

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Толуб'як Ігор15.03.2025
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