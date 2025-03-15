Опитування показало, скільки українців щодня слідкують в соцмережах за блогерами

Дослідження показало, як користувачі ставляться до реклами авторів контенту, яких вони дивляться. Дізнайтеся більше про результати.

Кожен четвертий українець дивиться контент від блогерів та авторів спільнот у соцмережах щодня. Про це свідчать результати дослідження, проведеного платформою для взаємодії авторів та бізнесу Blogger Tech.

Опитування про те, як українці відносяться до реклами у блогерському контенті, проводили з 26 січня до 15 березня 2025 року. У ньому брали участь понад 3,8 тис. респондентів по всій Україні. Згідно з результатами, 24,9% респондентів щодня дивляться контент від блогерів та авторів спільнот. Ще 24,2% роблять це кілька разів на тиждень, а 20,9% — кілька разів на місяць.

Думці блогерів довіряють 36,3% респондентів. Нейтрально та позитивно налаштовані до розміщення реклами половина опитаних. Наприклад, кожен п’ятий готовий бачити подібні оголошення блогерів раз на тиждень, кожен десятий — 2-3 рази на тиждень. Зустрічати рекламу трохи більше кількох разів на місяць згодні 60% респондентів.

Чесність понад усе

Кожен третій купує рекламовані товари або ділиться рекламою з друзями, які можуть зацікавитись такими продуктами. Респондентів у рекламі переважно залучає докладний розбір продукту чи послуги, де вказують як переваги, так і недоліки. Про це заявив 61,9% опитаних. Особистий досвід блогерів цінують 20,4% учасників опитування, наявність знижок та промокодів – 20,9%. Креативна подача «чіпляє» кожного десятого.

Найцікавішим форматом реклами українці вважають відео. Короткі ролики вказали 38,7% респондентів, детальні огляди – 37,4%. Прямі ефіри з демонстрацією рекламованого продукту найбільше цінують 22,4% опитаних. Тестові пости з фото та відео цікаві кожному четвертому. Найменше українці цінують рекламу в форматі історій – її обрали лише 8,7% учасників опитування.

Якість важливіша за кількість

Кількість підписників у блогера – не головний критерій для ухвалення рішення про покупку. Про це повідомили 83,4% респондентів. Також, згідно з дослідженням, лише кожна п’ята мешканка України купує товари за порадою блогерів. Серед чоловіків показник ще нижчий – лише кожен десятий.