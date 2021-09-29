Названо 5 простих правил хорошого тону, яких потрібно дотримуватися при спілкуванні у Viber

Месенджером Viber користуються мільйони людей, але мало хто замислюється про прості правила хорошого тону, щоб не дратувати і не “напрягати” співрозмовника. Здавалося б, що тут складного – відправив повідомлення і чекаєш відповіді? Але є нюанси, про них і поговоримо.





Початок розмови з незнайомим співрозмовником

Простий приклад – у вас є номер і вам потрібно на нього написати або зателефонувати через Viber.

Відразу дзвонити незнайомцю точно не варто – для початку просто напишіть повідомлення і обов’язково вкажіть мету вашого звернення.

Не варто писати в першому повідомленні посилання, адже вас немає в його списку контактів і антиспам може просто заблокувати таке повідомлення.

Перед дзвінком будь-якому співрозмовнику потрібно уточнити, чи готовий він до розмови. Адже для нормальної розмови по месенджеру потрібно стабільне підключення до інтернету.

Голосові повідомлення

Уточніть у вашого співрозмовника – чи зручно йому в даний момент слухати ваші голосові повідомлення. Прочитати текст і прослухати повідомлення – дві різні справи. Текст читається швидко, а ось прослуховування голосового повідомлення займає більше часу, а також може бути просто незручним співрозмовнику.

Раптом поряд є ще люди, йому потрібно виходити з приміщення і т.д. До того ж, як показує практика, в голосових повідомленнях люди часто «ллють воду», роблять паузи і говорять багато зайвих сполучних слів.

Утримайтеся від відправлення голосових повідомлень в групові чати – не всі учасники групи зможуть прослухати, а от імовірність того, що більшість прочитає текст набагато вище. Замість голосових повідомлень завжди можна використовувати голосовий набір – смартфон сам переведе ваш голос в текст.

Медіафайли

Перед тим, як відправити «важкий» файл (наприклад, відео) уточніть у вашого співрозмовника, чи готовий він прийняти такий файл.

За замовчуванням, налаштування Viber такі, що зберігають всі вхідні мультимедійні дані, тим самим забиваючи пам’ять смартфона. До того ж, медіафайли витрачають трафік, що може бути незручним для вашого співрозмовника – раптом у нього підключення до інтернету лімітоване або тариф з невеликою кількістю гігабайт.

Любите відправляти картинки і листівки? Також треба запитати у співрозмовника, чи не напружують його ваші щоденні привітання з усіма можливими святами – вони також забивають пам’ять пристрою, та й просто відволікають.

Текстове листування

Намагайтеся викласти всю думка в одному повідомленні. Багато хто пише буквально по одному слову і відправляє. Не варто так робити – це дратує, смартфон видає зайві звуки та й такі розриви в повідомленнях просто незручно читати. Не квапте вашого співрозмовника – не всі вміють швидко друкувати з екранної клавіатури.

Смайли і стікери

Не всі люди розуміють ті емоції, які ви хочете висловити в повідомленні. Якщо ваш співрозмовник не використовує емодзі, то і вам не варто. До того ж, стікери можуть бути анімовані, що дратує або навіть уповільнює смартфон. До цього пункту також можна віднести і різні gif-анімації, які так популярні серед молоді.