Стало відомо, чому на Кубі 80% вікон без стекол

Прогулюючись по Кубі можна помітити, що в більшості будинків відсутнє скло на вікнах. Звичайно, в деяких приміщеннях воно є, наприклад, в сучасних готелях, але частка засклених вікон на всю країну близько 20%.





Чому ж в будинках на Кубі у вікна не ставлять скло? І чому кубинці не бояться пограбувань?

Низький рівень зарплат

Життя на Кубі яскраве, але бідне. Країна, постійно знаходиться під санкціями інших країн, що сильно впливає на її економіку. Велика частина населення заробляє в місяць близько 40 доларів, і існує лише за рахунок допомоги від держави, іноземних знайомих і жебрацтва. Ці люди просто не можуть собі дозволити засклити вікна.

Танці на Кубі

Є на Кубі і більш успішні жителі, вони в основному працюють в туристичному бізнесі, який приносить велику частину доходу країни. Найбільш забезпеченими на Кубі вважаються медичні працівники і танцюристи. Але і вони часто відмовляються від стекол, так як для кубинців це марна трата грошей.

Жаркий і вологий клімат

Погода на Кубі спекотна. Стовпчик термометра в найхолодніші дні опускається лише до +15. Влітку часто температура близько +33 градусів, а середньорічна – +25 градусів. З урахуванням сильної вологості, яка створюється за рахунок близькості до Карибського моря і Атлантичного океану, на Кубі досить жарко і задушливо.

Щоб удома було перебувати комфортно, кубинці вважають за краще стеклам дерев’яні віконниці і жалюзі. Через них потік повітря йде постійно, завдяки чому утворюється протяг. Крім того крізь них добре проникає морський бриз. А ще віконниці і жалюзі перешкоджають проникненню сонця, тому будинок не так сильно нагрівається.

Сильні вітри

На Кубі часто бувають сильні вітри і зливи. Сезон ураганів в країні затяжний, з липня по листопад. Вітер іноді досягає такої сили, що скло не витримує і вилітає. У засклених приміщеннях місцевим доводиться використовувати папір і скотч, які кубинці клеять хрест-навхрест на вікна, двері та вітрини. Цей спосіб, в разі якщо скло розбивається, не дає розлетітися осколкам. Багато, зрозуміло, вважають за краще просто не використовувати скляні вікна.

Захист від осколків

Безпека

Кубинці не бояться, що їх будинок обкрадуть. У цій країні мало хто наважиться вторгнутися в чужу хату і щось звідти взяти. Багато місцевих впевнені, що такий вчинок неодмінно матиме наслідки, адже злочинця неминуче зловлять.

Звичайно, не можна сказати, що Куба повністю безпечна, і злочинів немає взагалі. В країні зустрічається злодійство, корупція, шахрайство. Але серйозні злочини для кубинців незвичайна ситуація. Тому їх будинки практично ніколи не замикаються.