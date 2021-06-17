Цей древній розвод з втраченим гаманцем на вулиці залишається актуальним і сьогодні

Хто з нас не отримував життєвих уроків, за які доводилося розплачуватися «копієчкою»? На жаль, навряд чи знайдеться така людина. Як уберегти себе від непередбачених фінансових втрат? Розповімо в статті.





Знайдений гаманець – подарунок долі або шлях до неприємностей?

Погодьтеся, що рідко яка людина відмовиться від грошей, «що впали з неба», а як щодо гаманця з грошима, що лежить прямо у вас під ногами?

Уявіть ситуацію, коли ви йдете по тихій вулиці і випадково натикаєтеся на такий гаманець. Швидше за все, ви піднімете його, навіть якщо не збираєтеся залишити собі. І тут до вас підходить перехожий і каже, що першим помітив вашу здобич, але не встиг підняти. Він пропонує поділити улов навпіл, і, між іншим, ви погодилися, адже половина все ж краще, ніж нічого. Задоволений перехожий тут же зникає з поля зору, а ви, нічого не підозрюючи, прямуєте далі. І ось звідки не візьмись, з’являється парочка кремезних чоловіків і питає чи не знаходили ви гаманець. Незалежно від вашої відповіді, як правило, вони переходять на більш агресивний тон і вимагають повернути те, що їм належить.

Аби не допустити проблем, ви, звичайно, погоджуєтеся. Але тут виявляється, що в гаманці не всі гроші. Можна, звичайно, спробувати розповісти про ще одного учасника цієї ситуації, але його вже й слід прохолов.

Так і виходить, що замість того, щоб розбагатіти на енну суму, ви втрачаєте ще і частину своїх, кровно зароблених, грошей.

Може трапитися і так, що хтось йшов перед вами і випустив гаманець. Як тільки ви встигнете його підняти, шахрай звинуватить вас у привласненні його грошей.

Як не потрапити на «розвод» з втраченим гаманцем?

Уникайте подібних ситуацій. Якщо знайшли на дорозі предмет, що вам не належить, не піддавайтеся спокусі і не піднімайте його, навіть з добрими намірами. Можна повідомити про знахідку у відповідні органи, так ви можливо дійсно допоможете комусь знайти справжню пропажу.

Висновок

Незважаючи на те, що описаний спосіб шахрайства застосовується вже дуже давно, він не перестає діяти. Залишайтеся пильними в будь-якій ситуації, адже, як кажуть, береженого Бог береже.