Лучшие антивирусы для Windows в 2022 году

Эксперты в области информационной безопасности из компании Софтлист постоянно отслеживают состояние средств программной защиты. В частности взяв за основу отчет AV-Test, в котором весь 2021 год исследователи тестировали антивирусы для среды Windows 10, предназначенные для использования частными лицами. Каждые 60 дней проводилось комплексное исследование соответствующего софта. Эксперты оценивали его способность отражать актуальные и ожидаемые угрозы. Внимание уделялось также доле ложных тревог и влиянию сервиса на эффективность работы компьютера. Отталкиваясь от выводовAV-Test и дополняя их собственными оценками (в нашем центре также составлен топ лучших антивирусных программ), сегодня можем представить идеальные противовирусные пакеты для самых распространенных ОС. Эти приложения наиболее актуальны в 2022 году.





Что подвергалось проверке?

Исследователи изучали популярные и широко покупаемые противовирусные комплексы, которые имеют хорошую устоявшуюся репутацию. Тест проводился без подвязки ко временному промежутку. Использовались программные запросы при установлении удаленных соединений с рядом интернет-ресурсов. В ходе экспертизы оценивали, насколько реалистичен подход разработчиков, устанавливали, насколько хорошо отражается угроза. В итоге анализ показал, что отобранный софт отвечает установленным стандартам — если использовать все уровни защиты вместе.

Свою работу тестировщики начинали с оценки защиты. Проверка по записям в антивирусной базе далеко не исчерпывает функционирование программ. Обязательно контролируется эффективность подавления новейших угроз, которые еще не успели занести в базы данных. Еще один аспект работы антивируса — подавление полученного ущерба, сопровождающееся безвозвратным удалением опасных приложений и единичных файлов.

Такой критерий, как эффективность, определяется темпом действий, связанных с защитой. Критична полноценность баз и эффективность обновления этих баз на локальном компьютере.

Следующий важный аспект — выводы специалистов AV-Test. Но кроме того, составители нашего рейтинга обращали внимание на отзывы конечных пользователей. Анализировалась статистика скачиваний пакетов и средний разброс потребительских оценок. В завершение команда обратила внимание на то, насколько антивирус нагружает операционную систему и другие программы. Недопустимо, чтобы слишком медленно открывались сайты, копировались файлы, устанавливались и запускались программы, чтобы возникали проблемы при просмотре видео и в играх.

Как выглядит топ антивирусов для Windows 10 и 11 в 2022 году

Norton 360

Этот программный пакет используется уже очень и очень давно, еще с 1990-х годов, по сути. Такой антивирус защищает не только от вредоносных программ. Он отлично противостоит также хакерским атакам и фишингу. Сейчас в разных странах установлено свыше 50 миллионов копий Norton 360.

Этот антивирус считается продвинутым комплексным решением. С его помощью можно исключить в реальном времени угрозы для личных и финансовых сведений. Обеспечивается надежная защита парольных записей и других чувствительных для пользователей сведений. Описываемая программа выполняет добротное дублирование в облаке. Все сведения могут быть восстановлены оперативно. Специальная опция SafeCam позволит вовремя распознать представляющее риск соединение с камерами и самостоятельно поможет заблокировать угрозу.

Интеллектуальные методики помогут ускоренно сканировать сайты, защитят от спама, помогут сохранить регистрационные сведения. Брандмауэр способен отследить связи между несколькими ПК и заблокировать ненужные действия. Профессиональный родительский контроль обнаружит и пресечет ненужные детские действия на любом устройстве. Нортоновская программа оптимизирует работу компьютера.

BullGuard Internet Security

Этот антивирус сможет отыскать любой опасный продукт, созданный за месяц до агрессивного вторжения. Эффективность борьбы с уязвимостями нулевого дня достигает 99,4%. На том же уровне находится и защита от фишинга.

Для сравнения: прочие антивирусы работают с эффективностью не более 99,1%. Запустить уже установленный софт можно будет столь же быстро, как и раньше. Однако скорость установки программ немного замедляется. В ходе 1 миллиона специальных тестов ложное обнаружение угрозы произошло только 2 раза. Есть встроенный браузер и специальный сканер. Доступны методы родительскиого контроля. В режиме плеера разработка BillGuard не помешает основной работе на ПК.

Microsoft Windows Defender

Экспертное исследование этого антивируса выявило весьма неординарную картину. Нечасто бесплатный, встроенный в систему, сервис демонстрирует такую же высокую эффективность, как и платные приложения. Степень защиты от вредителей достигает 100%.

Исключаются проблемы с копированием файлов и папок, с работой приложений. Правда, в бочке меда находится и ложка дегтя. Установка новых программ тормозится на 44%. Прочие решения в нашем тесте дают средний результат всего 33%. По доле ложных срабатываний такой продукт не хуже, чем BullGuard. Опция «умного экрана» энергично отсекает пользователей от фальшивых и инфицированных интернет-ресурсов. Другой блок поможет подключиться к потерянному устройству удаленно, заблокировать его и удалить личные данные.

Mcafee Livesafe

Этот набор приложений, оптимизированная для достижения суммированной защиты, еще с прошлого года стабильно входит в число доминант рынка. Ее много раз награждали за надежность в любом режиме работы. Заявлено, что такой продукт может хорошо защищать не только персональные компьютеры под Windows, но и планшеты, смартфоны, и даже «макинтоши». Mcafee Livesafe собирает «под одной крышей» антивирусный режим, поддержание конфиденциальности при идентификации на сайтах и универсальное отсечение любых угроз. Среди других разработок от фирмы «Макафи» как раз такому пакету принадлежит первенство.

Функционал действительно многообразен. Система способна защищать беспроводную сеть и все подключаемые к ней устройства. Личная информация защищается при помощи диспетчера, эффективно отражающего попытки взлома вайфая. Файрволл остановит неприемлемый доступ к устройствам и поможет предохранить конфиденциальные сведения. Разработчики сделали все возможное для максимально высокой производительности компьютера. Управляющие функции работают быстро и без лишних усилий. Продуманная консоль поможет координировать общую безопасность, проследит за обновлениями и определит, какие устройства будет проверять антивирус в первую очередь. Предусмотрена еще и защита социальных аккаунтов. Не секрет, что через соцсети идет поток вредоносных извещений, и потому очень важно отфильтровать потенциальные риски.

Подобный канал нанесения вреда не может быть уже использован для похищения паролей и личных данных. Успешно устраняются подозрительные ссылки. Разумеется, предусмотрено блокирование сайтов в режиме родительского контроля, то есть автоматическое отсечение вредного контента. Проработан и режим усиленной защиты от спама.

Облачное хранилище также защитили, причем как раз в этом плане Mcafee Livesafe проявляет себя виртуозно. Для того, чтобы получить доступ к хранящимся там сведениям, придется воспользоваться распознаванием лица либо голоса. Как следствие, преступники почти не имеют шансов на захват опасной информации. В облаке теперь можно почти спокойно хранить дубликаты паспортных сведений, личных документов и деловых бумаг. Разумеется, это не снимает необходимости в других мерах предосторожности со стороны самого пользователя. Получение доступа будет возможно в круглосуточном режиме из любого места, с какого угодно устройства. Фирменная подписка позволит получить сразу гигабайт места в хранилище — и без всяких дополнительных условий.

ESET Internet Security

Трудно найти пользователей, которые ни разу не слышали бы о таком антивирусе. Но все же стоит охарактеризовать его поподробнее. Этот пакет призван обеспечить действительно совокупную интернет-защиту по самым разным направлениям. Любые практически киберугрозы, хакерские атаки, спам, вредные интернет-ресурсы более будут не страшны. Таким антивирусным пакетом смело могут пользоваться те, кто активно покупает товары в интернет-магазинах. Подходит он и для подстраховки самого сетевого бизнеса, для защиты от опасных ресурсов в сети при общении, при работе по найму.

Продукт от ESET помогает сделать безопасными онлайн-платежи. На участке между клавиатурой и браузером сведения передаются в защищенном режиме. Продуманы меры прикрытия транзакций. Защита от вредоносного софта обеспечена путем считывания каждого действия, которое совершают манипуляторы. Разработчики подумали и о брандмауэре. Сделално все, чтобы несанкционированный доступ к компьютеру был бы предельно затруднен. Исключается поражение вымогающими программами. Организован контроль веб-камеры, и даже несанкционированное подсоединение к роутеру окажется почти исключено.

Опция родительского контроля также проработана. Пользователи могут сами определять, какой вид контента запрещать для просмотра детям. Чтобы затруднить детям и подросткам обход блокировки, можно поставить пароль. Программисты ESET поработали над глубоким сканированием атак. Антивирус проводит полную проверку в моменты, когда пользователь не работает на компьютере. Это позволяет точно предотвратить атаки. Стоит отметить, что технология ESET оптимизирована еще и для блокировки вымогающих программ, которые могут требовать выкуп. Одновременно использованы новейшие методики обнаружения ПО, шифрующего файлы.

Разработчики ESET предусмотрели возможность спокойно играть в игры, просматривать фильмы и видео, изучать презентации и так далее — всплывающие окна не помещают. Антивирусный пакет почти не отразится на эффективность работы электроники и отнимет минимум ресурсов от основных задач. Фоновый режим срабатывает автоматически, когда какое-либо приложение запущено в полноэкранном формате.

F-Secure SAFE

Назвать такую программу очень известной нельзя, но она все же ценна возможностью антивирусной защиты в реальном времени. Контроль действий системных приложений берет на себя специальный инструмент DeepGuard. Этот программный элемент вовремя уведомит о вероятных вредоносных пакетах с помощью «поведенческого мониторинга». Важную роль играет и ведение автоматического регистра защищенных директорий, который будут систематически проверяться на вымогающие вирусы.

F-Secure SAFE содержит и утилиту, проверяющую загружаемые из интернета файлы. Пользователям доступна и ручная команда на запуск проверяющей системы. Есть еще один вариант — планирование проверочных процедур на определенных промежутках. Да, такой режим уже стал почти стандартным для антивирусного ПО. Однако можно указать не конкретные часы, а время бездействия компьютера. И помех пользователю не будет, и гарантируется защищенность системы в то время, когда она используется. Важно подчеркнуть, что само сканирование идет действительно результативно. Тестовые образцы в ходе нашей проверки выявлены полностью. Независимая сторонняя проверка в AV-Comparatives показала раньше стопроцентное выявление и удаление угроз. Стоит отметить, что F-Secure SAFE продается по умеренной цене. Правда, стандартная лицензия рассчитана не на 1, а на 3 устройства. Потому в действительности стоимость оказывается превосходна. Помимо сказанного, в заявленный тариф входит не только антивирусник, но и подписка на фирменный ВПН.

Выводы

Все упомянутые выше пакеты ПО лидируют за 2021-й и покидать первые строчки рейтингов не собираются. Подводя итог, можно смело сказать, что любой из них подходит как для Windows 10, так и для среды Windows 11 в 2022 году.

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